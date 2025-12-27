रेनो जनवरी से वाहन के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Dec, 2025 04:45 PM
वाहन विनिर्माता कंपनी रेनो इंडिया कच्चे माल की बढ़ती लागत से निपटने के लिए जनवरी से गाड़ियों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी। रेनो भारतीय बाजार में अपने तीन मॉडल क्विड, ट्राइबर और काइगर बेचती है। वाहन विनिर्माता कंपनी ने बयान में कहा, "कीमतों में...
नई दिल्लीः वाहन विनिर्माता कंपनी रेनो इंडिया कच्चे माल की बढ़ती लागत से निपटने के लिए जनवरी से गाड़ियों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी। रेनो भारतीय बाजार में अपने तीन मॉडल क्विड, ट्राइबर और काइगर बेचती है। वाहन विनिर्माता कंपनी ने बयान में कहा, "कीमतों में बढ़ोतरी विभिन्न मॉडल और संस्करणों में अलग-अलग होगी। कच्चे माल की बढ़ती लागत तथा मौजूदा व्यापक आर्थिक कारकों के कारण यह जरूरी हो गया है।"
बयान में कहा गया कि संशोधन के बावजूद कंपनी ग्राहकों के लिए आकर्षक मूल्य प्रस्ताव सुनिश्चित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। यूरो के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के कारण मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसे ब्रांड ने पहले ही अगले महीने से वाहन की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं।