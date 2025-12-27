Main Menu

रेनो जनवरी से वाहन के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 04:45 PM

renault will increase vehicle prices by up to two percent from january

नई दिल्लीः वाहन विनिर्माता कंपनी रेनो इंडिया कच्चे माल की बढ़ती लागत से निपटने के लिए जनवरी से गाड़ियों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी। रेनो भारतीय बाजार में अपने तीन मॉडल क्विड, ट्राइबर और काइगर बेचती है। वाहन विनिर्माता कंपनी ने बयान में कहा, "कीमतों में बढ़ोतरी विभिन्न मॉडल और संस्करणों में अलग-अलग होगी। कच्चे माल की बढ़ती लागत तथा मौजूदा व्यापक आर्थिक कारकों के कारण यह जरूरी हो गया है।" 

बयान में कहा गया कि संशोधन के बावजूद कंपनी ग्राहकों के लिए आकर्षक मूल्य प्रस्ताव सुनिश्चित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। यूरो के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के कारण मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसे ब्रांड ने पहले ही अगले महीने से वाहन की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। 

