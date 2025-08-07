जुलाई में वाहनों की खुदरा बिक्री चार प्रतिशत घटी, पंजीकरण में गिरावट

यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की मांग में गिरावट के बीच जुलाई में घरेलू स्तर पर वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर चार प्रतिशत की गिरावट आई। वाहन डीलरों के निकाय फाडा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पिछले महीने कुल पंजीकरण घटकर 19,64,213...

नई दिल्लीः यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की मांग में गिरावट के बीच जुलाई में घरेलू स्तर पर वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर चार प्रतिशत की गिरावट आई। वाहन डीलरों के निकाय फाडा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पिछले महीने कुल पंजीकरण घटकर 19,64,213 इकाई रह गया, जबकि जुलाई 2024 में यह 20,52,759 इकाई था।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने एक बयान में कहा कि यह गिरावट मुख्य रूप से जुलाई 2024 में उच्च आधार प्रभाव के कारण है। जुलाई में यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर मामूली घटकर 3,28,613 इकाई रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 3,31,280 इकाई थी। फाडा ने कहा कि वाहन खरीदने के लिए शुभ माने जाने वाले दिनों, लक्षित योजनाओं और ग्रामीण विपणन ने दूरदराज के इलाकों में बिक्री को बढ़ावा दिया।

दूसरी ओर ग्राहकों की सीमित धारणा के कारण शहरी मांग धीमी रही। निकाय ने कहा कि त्योहारी सत्र में वृद्धि को बनाए रखने के लिए नपी-तुली छूट, वित्तीय सुविधा और गहन शहरी पहुंच महत्वपूर्ण होगी।