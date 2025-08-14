Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • अमेरिका में थोक कीमतों में उछाल, सितंबर में ब्याज दर कटौती की उम्मीद को लगा झटका

अमेरिका में थोक कीमतों में उछाल, सितंबर में ब्याज दर कटौती की उम्मीद को लगा झटका

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Aug, 2025 06:27 PM

rise in wholesale prices in america blow to hopes of interest rate

अमेरिका में जुलाई महीने में थोक कीमतों में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी दर्ज की गई, जिससे सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार,...

बिजनेस डेस्कः अमेरिका में जुलाई महीने में थोक कीमतों में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी दर्ज की गई, जिससे सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI), जो अंतिम मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मापता है, जुलाई में 0.9% बढ़ा, जबकि डॉव जोन्स का अनुमान केवल 0.2% था।

खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर, कोर PPI भी 0.9% बढ़ा, जो अनुमानित 0.3% से कहीं अधिक है। वहीं, खाद्य, ऊर्जा और व्यापार सेवाओं को छोड़कर सूचकांक 0.6% बढ़ा — मार्च 2022 के बाद सबसे बड़ी मासिक वृद्धि।

वार्षिक आधार पर, हेडलाइन PPI 3.3% बढ़ा, जो फरवरी के बाद सबसे बड़ी 12 महीने की वृद्धि है और फेड के 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य से काफी ऊपर है। इस बढ़ोतरी में सेवाओं की कीमतें मुख्य कारक रहीं, जो जुलाई में 1.1% बढ़ीं- मार्च 2022 के बाद सबसे बड़ी छलांग। व्यापार सेवाओं के मार्जिन 2% चढ़ गए, जिसमें से 30% बढ़ोतरी मशीनरी और उपकरणों के थोक कारोबार में 3.8% की वृद्धि से आई। रिपोर्ट के बाद अमेरिकी शेयर बाजार वायदा गिर गए, जबकि अल्पावधि ट्रेजरी यील्ड बढ़ गईं।

हालांकि PPI, CPI की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करता है लेकिन यह उत्पादन लागत और मूल्य श्रृंखला में होने वाले बदलावों की अहम जानकारी देता है। CPI के उम्मीद के अनुरूप आने के बाद, बाजार में लगभग तय माना जा रहा था कि फेड सितंबर में ब्याज दर घटाएगा लेकिन अब यह अनुमान कमजोर पड़ सकता है।

और ये भी पढ़े

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब BLS डेटा की सटीकता पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में BLS के पूर्व आयुक्त को बर्खास्त किया और हेरिटेज फाउंडेशन के अर्थशास्त्री ई.जे. एंटोनी को अगला प्रमुख बनाने का इरादा जताया है, जो BLS के आलोचक रहे हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!