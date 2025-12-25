Samsung IPO पर ब्रेक, कंपनी ने कहा- IPO नहीं, ग्रोथ फर्स्ट

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने साफ कर दिया है कि फिलहाल भारत में अपने कारोबार को सूचीबद्ध (IPO) करने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके बजाय कंपनी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उत्पादों को तेज़ी से अपनाने, उपभोक्ता वित्त कारोबार के विस्तार और...

बिजनेस डेस्कः सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने साफ कर दिया है कि फिलहाल भारत में अपने कारोबार को सूचीबद्ध (IPO) करने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके बजाय कंपनी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उत्पादों को तेज़ी से अपनाने, उपभोक्ता वित्त कारोबार के विस्तार और बिक्री बढ़ाने पर फोकस कर रही है।

सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जे बी पार्क ने बताया कि भारत कंपनी के सबसे अहम विकास बाजारों में से एक है और यहां मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत किया जाएगा। कंपनी ने मोबाइल फोन डिस्प्ले के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत आवेदन भी किया है।

पार्क ने कहा कि नोएडा में स्थित सैमसंग का स्मार्टफोन प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण संयंत्र है, जो अब एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में भी उभर चुका है। भारत में IPO लाने की संभावना पर उन्होंने स्पष्ट कहा, “नहीं, फिलहाल हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है।”

जहां हुंदै मोटर इंडिया और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने भारत में IPO के जरिए पूंजी जुटाई है, वहीं सैमसंग बाजार से फंडिंग के बजाय आंतरिक संसाधनों के जरिए विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। कंपनी का मानना है कि संस्थागत ऋण और कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे विकल्पों से पूंजी जुटाने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

पार्क ने कहा कि AI भविष्य में सैमसंग के सभी प्रमुख उत्पादों की बुनियाद होगा। कंपनी अपने कई नए AI-संचालित उत्पादों को अगले महीने अमेरिका के लास वेगास में होने वाले ‘CES 2026’ में पेश करेगी। उन्होंने बताया कि सैमसंग भारत में तीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और एक डिजाइन सेंटर के जरिए 10,000 से अधिक इंजीनियरों को रोजगार दे रही है, जो स्थानीय और वैश्विक स्तर पर उत्पाद नवाचार में अहम भूमिका निभा रहे हैं।