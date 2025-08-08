Main Menu

  • जुलाई में थाली सस्ती, सब्जियों की कीमतों में गिरावट से सालाना 14% तक कमी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 08 Aug, 2025 12:37 PM

जुलाई में सब्जियों की कीमतों में कमी के चलते घर पर बने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन की औसत लागत घट गई है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रोटी-चावल दर रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमत सालाना आधार पर 14% घटकर ₹28.1 हो गई, जो पिछले साल ₹32.6...

बिजनेस डेस्कः जुलाई में सब्जियों की कीमतों में कमी के चलते घर पर बने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन की औसत लागत घट गई है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रोटी-चावल दर रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमत सालाना आधार पर 14% घटकर ₹28.1 हो गई, जो पिछले साल ₹32.6 थी। हालांकि जून की तुलना में इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पिछले महीने इसकी कीमत ₹27.1 थी। मांसाहारी थाली की कीमत भी सालाना आधार पर 13% और मासिक आधार पर 2% घटकर ₹53.5 प्रति प्लेट पर आ गई।

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा ने कहा कि निकट भविष्य में टमाटर के ऊंचे आधार प्रभाव के कारण थाली की कीमतें सालाना आधार पर कम बनी रह सकती हैं। साथ ही दालों के अधिक उत्पादन का अनुमान कीमतों को नरम रखने में मदद करेगा। हालांकि, आलू और प्याज की कीमतें स्थिर रहने की संभावना के कारण गिरावट सीमित रह सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया कि शाकाहारी थाली की लागत में कमी मुख्य रूप से टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में गिरावट के चलते आई है। दाल की कीमतें भी सालाना आधार पर 14% घटी हैं, जो अधिक उत्पादन और पर्याप्त स्टॉक की वजह से है। चावल की कीमत में भी 4% की कमी दर्ज हुई।

मासिक आधार पर, टमाटर की कीमत में 31% उछाल और आलू-प्याज की मामूली बढ़ोतरी के चलते शाकाहारी थाली थोड़ी महंगी हुई। वहीं, मांसाहारी थाली की लागत पर सब्जियों की सस्ती कीमतों और ब्रॉयलर चिकन के दाम में सालाना आधार पर 12% तथा मासिक आधार पर 9% की गिरावट का असर पड़ा, जिससे कुल लागत कम हुई।

