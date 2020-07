बिजनेस डेस्कः कोरोना वायरस महामारी का असर अब आईटी कंपनियों पर साफ-साफ दिखने लगा है, जिसके कारण छंटनी की शुरुआत हो चुकी है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी Cognizant ने देश के अलग-अलग शहरों में अपने ऑफिस से एंप्लॉयी की छंटनी शुरू कर दी है। यह दावा IT एंप्लॉयी यूनियन की तरफ से किया गया है।

