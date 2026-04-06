आज का पंचांग- 6 अप्रैल, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Apr, 2026 07:47 AM
Aaj Ka Panchang: 6 अप्रैल 2026, सोमवार वैशाख कृष्ण तिथि चतुर्थी (दोपहर 2.11 बजे तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 24, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 16 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 17, सूर्योदय: प्रात: 6.15 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.46 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: अनुराधा (6-7 मध्य रात 2.57 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र ज्येष्ठा, योग: सिद्धि (बाद दोपहर बाद 3.25 तक) तथा तदोपरांत योग व्यतिपात, चंद्रमा: वृश्चिक राशि पर (पूरा दिन-रात), 6-7 मध्य रात 2.57 के उपरांत जन्मे बच्चे को ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : सती अनुसूइया जयन्ती।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा वृश्चिक में
मंगल मीन में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मेष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में