August Vrat and Tyohar List 2024: अगस्त माह में मनाए जाएंगे ये व्रत और त्योहार, देखें पूरी List

August Vrat and Tyohar List 2024: अगस्त का महीना बहुत से व्रत और त्यौहार लेकर आता है। जन्माष्टमी से लेकर रक्षाबंधन तक सब त्यौहार इसी माह में मनाए जाते हैं। जुलाई महीने में सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और अगस्त में इसका समापन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और व्रत और त्योहार भी मनाए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं -

Teej and festivals of the month of August अगस्त माह के तीज और त्यौहार

प्रदोष व्रत- 1 अगस्त, गुरुवार

इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के विधान है।

सावन शिवरात्रि- 2 अगस्त, शुक्रवार

सावन शिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।

श्रावण अमावस्या- 4 अगस्त, रविवार

इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है।

हरियाली तीज- 7 अगस्त, बुधवार

हरियाली तीज वाल वाले दिन को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है। ये व्रत रखने से पति के सौभाग्य में वृद्धि होती है।

नाग पंचमी- 9 अगस्त, शुक्रवार

श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है।

श्रावण पुत्रदा एकादशी- 16 अगस्त, शुक्रवार

इस दिन श्री हरि की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है ।

प्रदोष व्रत- 17 अगस्त, शनिवार

प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है ।

रक्षा बंधन- 19 अगस्त, सोमवार

भाई-बहन के बीच रक्षा का प्रतीक रक्षा बंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा।

कजरी तीज- 22 अगस्त, गुरुवार

मनचाहे व्रत की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखती हैं।

जन्माष्टमी- 26 अगस्त, सोमवार

इस दिन को श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।

अजा एकादशी- 29 अगस्त, गुरुवार

प्रदोष व्रत- 31 अगस्त, शनिवार

Apart from this, these transits will happen in the month of August इसके अलावा अगस्त माह में होंगे ये गोचर

16 अगस्त को सूर्य देव का गोचर होगा

6 अगस्त को मंगल देव करेंगे गोचर

7 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे

इसके अलावा अगस्त के महीने में बृहस्पति, शुक्र, शनि गोचर करेंगे।