Best Motivational Story: मैं शाम को जब भी सैर करता हुआ वहां से निकलता, एक वृद्धा अपने मकान के बाहर कुर्सी पर बैठी मिलती। अक्सर मुझे रोक कर मोबाइल मांगती। अपने पल्लू को खोल कर कागज निकालती और उसको देख कर नम्बर मिलाती। ‘‘माता जी लगता है अपने बेटे से बात करती हो?’’ मैं उसका वार्तालाप सुन कर बोला।

