Bhanu Saptami 2024: बहुत शुभ योगों में मनाई सावन माह की पहली भानु सप्तमी, इस मुहूर्त में करें पूजा

Bhanu Saptami 2024: पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भानु सप्तमी का व्रत रखा जाता है। सूर्य देव की उपासना करने के लिए ये दिन बेहद ही खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति विधि-विधान के साथ ग्रहों के राजा सूर्य देव की पूजा करता है उसकी कुंडली में सूर्य दोष तो दूर होता ही है साथ में सूर्य भी मजबूत होते हैं। सावन में भानु सप्तमी का संयोग बेहद ही कम देखने को मिलता है। पिछली बार ये योग 2021 में देखने को मिला था। इसके अनुसार इस बार की भानु सप्तमी बेहद ही खास होने वाली है और साथ में बहुत से शुभ संयोग का भी निर्माण होगा। तो चलिए जानते हैं किस दिन रखा जाएगा ये व्रत और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त।

Bhanu Saptami date and auspicious time भानु सप्तमी तिथि और शुभ मुहूर्त

हिन्दू कैलेंडर के मुताबिक ये व्रत 11 अगस्त को रखा जाएगा।

पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रात: काल- 4:29 से लेकर सुबह 05:17 मिनट तक।

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 मिनट से लेकर 12:57 मिनट तक।

Bhanu Saptami auspicious yoga भानु सप्तमी शुभ योग

कुछ ज्योतिषियों के अनुसार ये शुभ योग सुबह से शुरू होकर दोपहर 3 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा भानु सप्तमी के दिन शुक्ल योग, स्वाति नक्षत्र और वणिज करण का भी संयोग बनेगा।

With these Upay please the Surya Dev इन उपायों से करें सूर्य देव को प्रसन्न

इस दिन सबसे पहले सुबह-सुबह उठकर सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रणाम करें।

कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका तन और मन पॉजिटिव बना रहेगा। ऐसा करने से आपके अंदर काफी ऊर्जा बनी रहेगी।

घर की नेगेटिव वाइब्स को दूर करने के लिए इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जल्द ही आपकी समस्याओं का अंत होगा।

वैसे तो इस दिन सूर्य देव को खुश करने का सबसे आसान तरीका है कि भानु सप्तमी का व्रत रखें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गुड़, चावल, दूध और कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से जल्द ही आपके जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी और साथ में जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप रास्ते मिलेंगे।