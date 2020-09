शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Birthday Prediction in hindi:- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 27 सितम्बर में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 9 होता है जिन के स्वामी मंगल देव हैं। मूलांक 9 वाले जातकों में प्रायः गुस्सा व क्रोध अधिक देखने को मिलता है। इन लोगों को अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप पसन्द नहीं होता। ये बिना किसी रोकटोक के मौजमस्ती में जीना पसंद करते हैं। इन सब बातों के विपरीत मूलांक 9 वाले जातक दूसरों को कभी कोई नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचते। ये हमेशा एक सहायक अथवा मददगार के रूप में तैयार रहते हैं। इन लोगों में साहस व उत्साह देखते ही बनता है। ये अध्ययन के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भाई बहनों के प्रति इनमें एक अलग ही स्नेह होता है। आज जिन जातकों का जन्मदिन है इस वर्ष उनका रुझान कोई विदेशी कला या भाषा सीखने की ओर हो सकता है। माता पिता की सेहत का ख़्याल रखें। अक्टूबर के महीने में आप किसी शार्टकट को अपनाकर समय बचाने का काम करेंगे। नवम्बर के माह में जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। वर्ष 2021 की शुरुआत कारोबार व व्यापार की दृष्टि से औसत रहेगी। हालांकि किसी बड़े निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। किसी भ्रम के शिकार हो सकते हैं। फरवरी के महीने में आप प्रेमसम्बन्धों में अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। आपका अधिकतर समय अपने साथी व अपने रिश्ते की सोच में ही बितेगा। मार्च के समय में यात्राओं के योग बनते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अप्रैल के महीने में प्रॉपर्टी सम्बन्धी किसी विवाद में फंस सकते हैं। किसी प्रकार का लांछन लगने के योग भी बनते हैं। जून के महीने में हताश व आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। मान प्रतिष्ठा की हानि उठानी पड़ सकती है। जून के महीने में सन्तान की मदद से कार्य सफल होंगे। परिस्थितियों में पहले से सुधार आएगा। अगस्त के माह का समय शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। अकस्मात सफलता मिलने के प्रबल योग बनते हैं। सितम्बर के माह में आपको व्यर्थ के अहंकार से बचना चाहिए।

Today''s Birthday Prediction in hindi:- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 27 सितम्बर में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 9 होता है जिन के स्वामी मंगल देव हैं।

Stories You May Like