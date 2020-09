Career Prediction Based on Your Fate Line: हाथ के ग्रह क्षेत्रों का विकास जन्मकालीन गोचरीय ग्रह स्थिति के आधार पर होता है। हस्त रेखाओं का मार्ग जन्मकुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर तय होता है। वस्तुत: हाथ जन्म कुंडली का ही दूसरा रूप है। हाथ में मौजूद पर्वतों व हस्त रेखाओं का अवलोकन कर हस्तरेखा विशेषज्ञ भविष्यवाणी करते हैं। हथेली के विभिन्न पर्वत मनुष्य के भविष्य का आईना हैं। उन्नत व बलशाली पर्वत तथा रेखाएं जातक के स्वस्थ, सफल, यशस्वी, समृद्धि और प्रभावशाली जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं जबकि हथेली के निर्बल व अविकसित पर्वत क्षेत्र व कमजोर रेखाएं जातक के दीन-हीन निराशामय अस्वस्थ जीवन की ओर इंगित करते हैं।

Stories You May Like