Vastu tips: किसी के हाथ में ये चीजें देने से जीवन में आती है कंगाली

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Jun, 2024 08:46 AM

वास्तु शास्त्र में आर्थिक स्थिति और जीवन में आने वाली मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें किसी के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Vastu tips: वास्तु शास्त्र में आर्थिक स्थिति और जीवन में आने वाली मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें किसी के हाथ में देना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे की बड़े-बुजुर्गों का कहना है कि पैसों के लेन-देन को बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। उसी तरह वास्तु के अनुसार, कुछ चीजें किसी के हाथ में देने से जीवन में कंगाली आती है। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए-



Do not give these things to anyone किसी के हाथ में न दें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कभी भी लाल मिर्च किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है।





वास्तु के अनुसार, कभी भी अपना रुमाल किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। किसी के हाथ में अपना रुमाल देने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जीवन में दरिद्रता आती है।



ज्योतिष और वास्तु में नमक का संबंध शनि से माना गया है। नमक एक ऐसा पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कार्यों में किया जाता है। कभी भी किसी को नमक हाथ में नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि नमक हाथ में देने से कर्ज का बोझ बढ़ता है। साथ ही बनते-बनते हर काम बिगड़ने लगते हैं।



वास्तु में खास बताया जाता है कभी भी किसी को पीली सरसों हाथ में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं।