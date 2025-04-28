Vastu tips for wealth: इस दिशा में धन रखने से घर-परिवार में बढ़ती है सुख-समृद्धि

Ways to attract money at home: महालक्ष्मी के साथ ही धन के देवता कुबेर देव को पूजने से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी वजह से किसी भी देवी-देवता के पूजन के साथ ही इनका भी पूजन करना बहुत लाभदायक होता है।

Ways to attract money at home: महालक्ष्मी के साथ ही धन के देवता कुबेर देव को पूजने से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी वजह से किसी भी देवी-देवता के पूजन के साथ ही इनका भी पूजन करना बहुत लाभदायक होता है। यदि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते हुए श्री कुबेर की उपासना की जाए और कुबेर यंत्र पूजा घर में स्थापित किया जाए तो वे निश्चित प्रसन्न होकर व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी कृपा प्रदान कर घर में सुख-समृद्धि एवं सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है क्योंकि इस दिशा का संबंध कुबेर देवता और माता लक्ष्मी से है। कुबेर देव देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, जब उनकी कृपा होती है तो धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। इस दिशा में धन रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और कर्ज मुक्ति में सहायता मिलती है।

प्रत्येक संध्या के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। विशेष रूप से दीपक को इस प्रकार रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तो दीपक उसके दाहिने हाथ की ओर हो। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।

घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) को सबसे पवित्र माना जाता है। इस स्थान पर देवी-देवताओं का वास होता है। इस दिशा को स्वच्छ और हल्का बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। धन आगमन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए ईशान कोण में एक छोटा-सा फव्वारा या एक्वेरियम रखना शुभ माना जाता है। जल तत्व का प्रवाह आर्थिक उन्नति और शुद्धता का प्रतीक होता है, जिससे घर में धन-संपत्ति की वृद्धि होती है।

ईशान कोण में भारी सामान न रखें। यह दिशा देव स्थान मानी जाती है इसलिए यहां गंदगी या भारी वस्तुएं रखने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।