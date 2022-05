महिलाओं से मधुर संबंध बनाने के लिए हर पुरुष को शनिवार करना चाहिए ये काम

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 21 May, 2022 09:06 AM

जीवन में संबंधों का अच्छा होना बहुत जरुरी होता है। जब व्यक्ति के आसपास का माहौल व उसको सहयोग करने वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं तो आप जिंदगी में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



How do you maintain a relationship with a woman: जीवन में संबंधों का अच्छा होना बहुत जरुरी होता है। जब व्यक्ति के आसपास का माहौल व उसको सहयोग करने वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं तो आप जिंदगी में किसी भी परिस्थिति से निकल जाते हैं। संबंधों में मिठास लाना उतना ही आवश्यक है, जितना की आपके घर में तिजोरी का धन से भरे रहना। कई बार घर में आर्थिक संपन्नता तो होती है परंतु आपसी संबंधों में आकर्षक व प्रेम खत्म हो जाता है। संबंध चाहे माता, बहन, पत्नी, प्रेमिका, बेटी, मौसी, साली, बुआ से हों उसमें प्रेम व सद्भाव का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके संबंध इन महिलाओं से अच्छे नहीं हैं तो शनिवार के दिन दस महाविद्याओं में से एक महाकाली को ये चमत्कारी वस्तु अर्पण करने से संबंधों में मिठास व अपनत्व बढ़ने लग जाएगा।

Maa kali ke totke: शनिवार की संध्या को माता काली को जिस भी महिला के साथ संबंध अच्छे न हों उनका नाम लेकर दो मीठे पान का जोड़ा चढ़ाएं। उसमें से 1 पान प्रसाद के रूप में वापिस लाकर संबंधित महिला को खिला दें और दूसरा मां काली के पास ही रहने दें।

शनिवार के दिन 108 पान के पत्तों की माला अपने हाथों से पिरो कर ओम कालिकाएं नमः मंत्र का जाप करके उस महिला का ध्यान करें और देवी भगवती को वे माला अर्पित करें।

1 पान के पत्ते पर मिश्री का ढेला रखकर कच्चे दूध से उस महिला का नाम लिखकर मां काली को अर्पित करें, कुछ ही दिनों में उस महिला से आपके मधुर संबंध बन जाएंगे।

नीलम

8847472411