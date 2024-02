Evil Eye Anklet: पैरों में पहनी हुई Evil Eye पायल करेगी हर बुरी नजर को दूर, जानें इसके फायदे

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Feb, 2024 09:31 AM

Evil Eye Anklet: बच्चे हो या बूढ़े हर किसी को नजर लगना एक आम से बात है। हालांकि हर नजर बुरी नहीं होती लेकिन कई बार इसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बुरी नजर आपके जीवन को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इससे डरने की जरुरत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में बुरी नजर से पीछा छुड़वाने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं। इन्हीं में से एक है ईविल ऑय की पायल और ब्रेसलेट। कई लोग इससे बना हुआ लॉकेट भी पहनते हैं। गले में और हाथ में इसे पहनना तो आम सी बात है लेकिन आज के समय में ईविल ऑय की पायल पहनने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। कुछ लोगों में सवाल आता होगा ये सही है के नहीं ? अगर आपके अंदर भी ये कश्मकश बनी हुई तो इसे दूर करने के लिए जानते हैं ईविल ऑय की पायल के बारे में।

Is it right or wrong to wear evil eye anklets ईविल ऑय पायल पहनना सही या गलत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो इसे पहनना बहुत शुभ होता लेकिन इसे पहनते समय कुछ नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं इसे बाएं पैर में पहन सकती हैं।

दिखने में ये एक धागे की तरह लगता है लेकिन ये आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ज्योतिष के साथ-साथ इसे पहनने का एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि जो महिला पायल पहनती है वह अपने शरीर में वापस ऊर्जा का संचार करती है।

Benefits of wearing evil eye anklets ईविल ऑय पायल पहनने के फायदे

ईविल ऑय पहनने से कोई अनजान नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकती है और हानिकारक ताकतों से आपका बचाव भी करती है। इसे पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है।

अगर आप ईविल ऑय पहनती हैं तो सबसे पहले कोई भी ऊर्जा आपकी पायल से टकराती है और यदि ये ऊर्जा खराब है तो ये यही से वापिस लौटकर चली जाती है और अच्छी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है।

Evil Eye पायल पहनने से या अपने पास रखने से बुरी आत्माओं और हानिकारक ताकतों से रक्षा होती है। यह विशेष रूप से किसी भी नकारात्मक शक्ति को दूर रखने में मदद करता है। इसके प्रभाव से कोई भी अंजान शक्ति आपसे कोसों दूर हो जाती है और कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

ये जरुरी नहीं कि इसे पैरो में ही पहना जाए। आप इसे गले में, कंगन के रूप में या किसी भी तरह पहन सकती हैं। बुरी ऊर्जा को बचने के साथ-साथ ये सुंदरता बढ़ाने का भी काम करती है।

Why is blue color important नीला रंग क्यों है जरूरी ?

नीला रंग इसलिए शुभ होता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे नेपच्यून ग्रह से जोड़ा जाता है और ये आध्यात्म का प्रतीक है। जब भी आप इसे पहनती हैं तो आपका शरीर पॉजिटिव वाइब्स से भर जाता है।