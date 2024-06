Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 Jun, 2024 02:55 PM

Garuda Purana: सनातन धर्म में 18 महापुराणों में से गरुड़ पुराण का महत्व बहुत अधिक है। गुरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गुरुड़ के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। जो लोग गुरुड़ पुराण में दी गई शिक्षाओं की पालना करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। वैसे तो गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति के परलोक गमन के बाद पढ़ने का विधान है लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवनकाल में गरुड़ पुराण का पाठ करता है और उसे अमल में भी लेकर आता है। वे जाने-अनजाने होने वाले पापों से काफी हद तक बच सकता है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, सुबह उठकर सबसे पहले क्या काम करने चाहिए, जिससे जीवन में अच्छे बदलाव आ सकते हैं।

Start your day with these things इन कामों से करें दिन की शुरुआत

व्यक्ति को सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद पूजा-पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि पूजा-पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और हर कार्य में सफलता हासिल होती है।



गरुड़ महापुराण में यह भी बताया गया है कि सुबह खुद भोजन करने से पहले उसका कुछ हिस्सा भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है। साथ ही देवी-देवता प्रसन्न होते हैं।



गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को दिन में एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करने से सही गलत के बीच का अंतर पता चलता है और मन में नए विचार उत्पन्न होते हैं।

गरुड़ पुराण में विष्णु जी कहते हैं कि मेरा सच्चा भक्त वही है, जो जरूरतमंदों की सेवा करता है। जब भी मौका मिले किसी न किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमतानुसार मदद और दान-पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है।