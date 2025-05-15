Peace of Mind: मन को शांत और तनाव मुक्त रखने के लिए आज से Follow करें ये Rules, बिना पैसे खर्च किए 100% समाधान

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 21 Apr, 2026 01:44 PM

Peace of Mind: अपने मन को शांत रखना उतना भी मुश्किल नहीं है, जितना आमतौर पर सभी समझते हैं। काफी हद तक उसे एक स्थान के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, जहां आप प्रमुख रूप से सीमित हैं- वह आपका घर है। निश्चित रूप से, हमारी जीवनशैली के कारण वर्तमान...

Peace of Mind: अपने मन को शांत रखना उतना भी मुश्किल नहीं है, जितना आमतौर पर सभी समझते हैं। काफी हद तक उसे एक स्थान के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, जहां आप प्रमुख रूप से सीमित हैं- वह आपका घर है। निश्चित रूप से, हमारी जीवनशैली के कारण वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति का भी मन को अशांत करने में बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बुनियादी और सरल चीज है घर की सफाई करना और उसे व्यवस्थित रखना। घर में अव्यवस्था से सकारात्मक ऊर्जा का चारों ओर प्रवाहित होना मुश्किल हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है।



गुरुवार को छोड़कर, फर्श को साफ करते समय पानी में चुटकी भर समुद्री नमक डालना चाहिए। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है।



मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक पारिवारिक तस्वीर और घर की पश्चिम दिशा में परिवार के मुख्य जोड़े की एक तस्वीर लगाएं।

उदासी और निराशा को दर्शाने वाली तस्वीरों से बचना चाहिए क्योंकि वे निराशा और अवसाद के लिए जिम्मेदार होती हैं।



गायत्री मंत्र, गणपति अथर्वशीर्ष जैसे मंत्रों का जाप, संबंधित कुलदेवी और कुलदेवता से प्रार्थना करने से व्यक्ति के मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद मिलती है।

विद्युत उपकरणों के माध्यम से मंत्र जप से आपके परिसर में सकारात्मक कंपन भी फैल सकता है, हालांकि स्वयं द्वारा जप सबसे शक्तिशाली है।



मंदिर में शुद्ध घी से बने दीये जलाने चाहिएं। साथ ही अगरबत्ती, धूप/ गुग्गल जलाना, घंटानाद और शंख बजाना चाहिए। परिवार और धर्म की परंपरा के अनुसार दिवंगत आत्माओं के लिए अनुष्ठान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।