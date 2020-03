हमारा भारत देश क ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं और इसके साथ ही हर त्योहार यहां बड़ी धूम-धाम के साथ मनाया जाता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

हमारा भारत देश क ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं और इसके साथ ही हर त्योहार यहां बड़ी धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह चल रहा है और इस दौरान होली का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। हर समुदाय के लोग इस रंगों के इस पर्व को बड़े हर्ष के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में हर कोई एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं और इसके साथ ही अपने सभी गीले-शिकवे भी दूर करते हैं। माना जाता हैं कि होली के दिन सही विधि-विधान से किए गए पूजन से घर में सुख समृद्धि रहती हैं और हमेशा धन धान्य रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होगी और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा।



वैसे तो हमारे समाज में दान दक्षिणा का काफी महत्व होता है और इसके लिए किसी खास पर्व या त्योहार का इंतज़ार नहीं किया जाता है मगर कुछ ऐसे विशेष अवसर होते हैं जब उस दौरान दान आदि किया जाए तो उसका विशेष फल मिलता है। आइए जानते हैं, किन चीज़ों का दान कहलाएगी महादान।

वस्त्र: बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि होली के दिन पुराने वस्त्र पहनने चाहिए, ताकि रंगों की वजह से वे खराब न हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो होली के पर्व के लिे नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में हर इंसान को करना ये होगा कि इस तरह के कपड़ों को आप धुलकर किसी गरीब को दान कर देंगे तो आपको बहुत पुण्य लगेगा और साथ ही भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।

भोजन : होली के दिन हम सभी के घरों में तरह तरह के कई सारे पकवान आदि बनते हैं और घर पर आने वाले सभी मेहमानों का इन्हीं पकवानों के साथ रंग लगाकर स्वागत किया जाता है। आपको बता दें की आप अपने घर परिवार के साथ तो त्योहार का पूरा आनंद उठाते ही हैं ऐसे में आपको चाहिए की इस त्योहार में किसी गरीब को भी घर से बने कुछ पकवान या खाने पीने की वस्तु दान करना।



पैसे : होली के दिन पैसों का दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ये दान आप किसी मंदिर में, किसी ब्राहमण को या फिर किसी गरीब या भिखारी को भी कर सकते हैं। साथ ही जब आप होलिका दहन की पूजा में जाए तो वहां एक सिक्का अवश्य चढ़ाएं।