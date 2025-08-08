लव राशिफल 11 अगस्त - दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज कुछ अच्छा होने वाला है। जो सोचेंगे उसके बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज कुछ अच्छा होने वाला है। जो सोचेंगे उसके बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे। सारा दिन खुशियों और नई उमंगों में व्यतित होगा।



वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कुछ अच्छा होने वाला है। अपने स्वभाव में मिठास बनाए रखें। मैरिड लोगों को रोमांस के बहुत सारे अवसर मिलेंगे।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज जीवनसाथी की उन्नति होगी, जिससे रिश्ते में मजबूती बढ़ेगी। किसी पुराने प्रेमी से मुलाकात पुरानी यादों में ले जाएगी। जो सिवाय दुख के कुछ नहीं देगी।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज बच्चों को लेकर कोई समस्या हो सकती है। मैरिड लोग रोमांस से थोड़ा ध्यान हटाकर उन पर भी ध्यान दें। कुंवारों का रोमांस जोरो पर रहेगा।



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज सावधान रहें, काफी उथल-पुथल मचेगी। आपकी किसी गलती का साथी को पता लग सकता है। जो लाइफ में कोहराम मचा सकता है।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज घर-परिवार पर बहुत सारा पैसा खर्च होगा। उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं रहेगा। कोई मनचाहा प्रपोजल मिल सकता है। जिसे पाकर नई ऊर्जा मिलेगी।



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज मन परेशान रहेगा लेकिन पार्टनर बहुत सहयोगी रहेगा। उनके सहयोग और समर्थन से सारी टेंशन भूल जाएंगे। विवाह योग्य जातकों के चट-मंगनी, पट विवाह के योग हैं।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) मैरिड लाइफ थोड़ी कमजोर रहेगी। बच्चों को लेकर आपस में तकरार हो सकता है। लव पार्टनर से भी नोक-झोंक होगी, अपने गुस्से पर काबू रखें।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज के दिन जैसे चाहेंगे वैसे अनुकूल फल मिलेंगे। लव लाइफ में थोड़ा संभल कर रहें, फिजिकल वीकनेस हो सकती है। परिवार में सुख और शांति रहेगी।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) साथी के साथ चल रही अनबन बातचीत से हल हो सकती है। पहल करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। रात तक हालात सामान्य हो जाएगा।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज साथी से कोई ऐसी सूचना मिलेगी, जिसे पाकर आप खुद को धन्य मानेंगे। पार्टनर के प्रति प्यार के साथ-साथ इज्जत भी बढ़ेगी।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) लव लाइफ में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। घर पर रिश्तेदारों का आना होगा। जीवनसाथी के साथ बड़ा विवाद होते-होते बचेगा। खुद के व्यवहार पर नियंत्रण रखें।