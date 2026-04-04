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लव राशिफल 5 अप्रैल- एन्ना सोना क्यूं रब्ब ने बनाया

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 04:50 AM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपका प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपका प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें। सिंगल लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ घूमने या डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। रिश्ते में नयापन आएगा। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर के साथ खुलकर बात करना जरूरी है। गलतफहमियों को दूर करने का सही समय है। सिंगल लोग अपने पुराने रिश्तों को याद कर सकते हैं।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपका आकर्षण बढ़ेगा और पार्टनर आपकी ओर अधिक आकर्षित होगा। रिश्ते में प्यार और रोमांस बना रहेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मिलने के योग हैं।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखना होगा। काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय न दे पाने से दूरी आ सकती है। सिंगल लोगों को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अगर किसी से मन की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। सिंगल लोगों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। समझदारी से काम लें और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को धैर्य रखना होगा।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए सकारात्मक रहेगा। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। सिंगल लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा के दौरान किसी खास से मुलाकात संभव है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आपको अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी हो सकती है। सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते से बाहर निकलने की जरूरत है।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता आएगी। सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। रिश्ते में गहराई आएगी। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

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