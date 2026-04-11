लव राशिफल 12 अप्रैल- प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Apr, 2026 04:50 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। पार्टनर के साथ किसी बात को
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए संयम से काम लें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए दिन खास रहेगा। सिंगल लोगों के लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है। पुराने रिश्तों में सुधार के योग हैं।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों से गलतफहमी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है, लेकिन जल्द निर्णय लेने से बचें।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनात्मक रूप से आप थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। पार्टनर से अपेक्षाएं ज्यादा न रखें। अगर आप अपने दिल की बात खुलकर कहेंगे तो रिश्ते में सुधार आएगा। सिंगल लोगों के लिए अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। शादीशुदा जीवन में खुशियां रहेंगी। सिंगल लोग किसी आकर्षक व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस कर सकते हैं।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आपको रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। काम के कारण आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे दूरी आ सकती है। सिंगल लोगों के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है। यह दिन प्रस्ताव देने के लिए भी अनुकूल है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। शक और गलतफहमी रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। पार्टनर के साथ विश्वास बनाए रखें। सिंगल लोगों को अभी धैर्य रखना चाहिए।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पार्टनर के साथ यात्रा या घूमने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों के लिए नया प्रेम संबंध शुरू होने के संकेत हैं।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर रहेंगे। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। शादीशुदा जीवन में स्थिरता आएगी। सिंगल लोगों के लिए अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आपको अपने पार्टनर को समझने की जरूरत है। उनकी भावनाओं का सम्मान करें। सिंगल लोगों के लिए कोई पुराना मित्र प्रेम में बदल सकता है। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है। यह दिन प्रेम व्यक्त करने के लिए अनुकूल है।