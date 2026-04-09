Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mesh Rashifal 12 April : सावधान मेष राशि ! 12 अप्रैल को ग्रहों की चाल में है कुछ खास, जानें क्या आज आप मारेंगे बाजी?

Mesh Rashifal 12 April : सावधान मेष राशि ! 12 अप्रैल को ग्रहों की चाल में है कुछ खास, जानें क्या आज आप मारेंगे बाजी?

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 12 april

12 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि  के जातकों के लिए एक नई सुबह और बड़ी चेतावनी, दोनों साथ लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी मंगल आज एक प्रभावशाली स्थिति में हैं, जो आपको असीमित ऊर्जा प्रदान करेंगे।

Mesh Rashifal 12 April : 12 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि  के जातकों के लिए एक नई सुबह और बड़ी चेतावनी, दोनों साथ लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी मंगल आज एक प्रभावशाली स्थिति में हैं, जो आपको असीमित ऊर्जा प्रदान करेंगे। लेकिन साथ ही, ग्रहों की एक विशेष युति आपको 'अति-उत्साह' से बचने की सलाह दे रही है। आज का दिन आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। यदि आप चतुराई से काम लेंगे तो सफलता की बाजी आपके हाथ लगेगी, वरना छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है।

करियर और व्यापार
आज कार्यक्षेत्र में माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपके पास नेतृत्व करने के बेहतरीन मौके आएंगे। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो सकती है। अपनी बात को दूसरों पर थोपने के बजाय, उनकी राय सुनना आज आपके हित में रहेगा। यदि आप बाजी मारना चाहते हैं, तो विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दें। बिजनेस में आज जोखिम लेने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन निवेश से जुड़े दस्तावेजों को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। विदेशी संपर्कों से लाभ होने की प्रबल संभावना है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 12 अप्रैल का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं और किसी पुराने निवेश से मुनाफा होने के योग हैं। सावधान रहने की जरूरत यहां है कि आज आप भावनाओं में बहकर बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। फिजूलखर्ची आपकी बचत पर भारी पड़ सकती है। लॉटरी या सट्टेबाजी जैसे शॉर्टकट से आज दूरी बनाए रखें।

लव लाइफ और रिश्ते
रिश्तों के मामले में आज आपकी ऊर्जा काफी अधिक रहेगी, जिसे सही दिशा देना जरूरी है। पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है। 'बाजी' मारने का मतलब यहा बहस जीतना नहीं, बल्कि दिल जीतना है। अपनी वाणी को मधुर रखें। घर के बड़ों की सलाह आज आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगी। बच्चों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा।

और ये भी पढ़े

स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक रूप से काफी फिट महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई शारीरिक जोखिम न उठाएं। योग और ध्यान आज आपको शांत रखने में मदद करेंगे।

आज का विशेष विजय उपाय
अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। लाल रंग का तिलक लगाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!