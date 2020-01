हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ शामिल हैं, जिनसे व्यक्ति को बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ शामिल हैं, जिनसे व्यक्ति को बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे में हमारे वेदों में मनुष्यों के लिए चार पुरुषार्थ बताए गए हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहां अर्थ से आशय धन और संपत्ति से है। बिना धन के मनुष्य अपनी भौतिक जरुरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हम सभी अपने आर्थिक जीवन को संपन्न बनाने की कामना ईश्वर से करते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें धन की कदर नहीं होती या फिर यूं कहें कि ऐसे लोगों के घर धन नहीं टिक पाता है।



शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग अपने से बड़े-बुजुर्गों का आदर नहीं करता है उससे धन की देवी लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का मान-सम्मान करता है उसके घर में कभी भी धन की परेशानी नहीं होती है।



घमंड एक ऐसी चीज होती है जो एक सफल व्यक्ति को भी नीचे गिरा सकती है। जो व्यक्ति अपनी सफलता पर घमंड करता है उसको अपने जीवन में धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है।

आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके मन में लालच न हो। हर किसी के मन में लालच अवश्य होता है चाहे वो कम ही क्यों न हो। लेकिन जैसे-जैसे आपका लालच बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका विनाश करीब आता जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति लालची होता है उसके घर में कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है।

जिस घर में आपस में प्यार कम हो और लड़ाई-झगड़े अधिक हो, शास्त्रों के अनुसार ऐसे घर में कभी भी देवी लक्ष्मी वास नहीं करती हैं और अगर कोई मेहनत करके धन कमा भी ले तो भी एक समय आने पर उसके धन का नाश हो जाता है।