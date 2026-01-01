Mulank 4 Numerology 2026: मूलांक 4 अंक ज्योतिष 2026 में जानें प्रेम जीवन, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राहु उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jan, 2026 12:38 PM
Mulank 4 Numerology 2026 मूलांक 4: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन की बात करें, तो अंक ज्योतिष 2026 कहता है कि वर्ष 2026 में मूलांक 4 वालों का भाग्य अपने साथी के साथ चमकेगा। इस दौरान आप दोनों के लक्ष्य एक होंगे और ऐसे में आपका रिश्ता मज़बूत एवं स्थिर बनेगा जो कि आपकी भौतिक इच्छाओं से जुड़ा या फिर माता-पिता बनना हो सकता है। अगर आप एक लंबे समय से रिश्ते में समस्याओं से जूझ रहे थे, तो अब उनका अंत हो जाएगा और आपका स्थिर बना रहेगा।
शिक्षा: शिक्षा के मामले में वर्ष 2026 फलदायी रहेगा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए। इस साल आपको शिक्षा और पेशेवर जीवन दोनों में ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए नौकरी से जुड़ी परीक्षाओं में अपार सफलता लेकर आ सकता है। अंक ज्योतिष वार्षिक राशिफल 2026 कहता है कि इस साल आपको परीक्षाओं के माध्यम से तुरंत नौकरी या फिर अन्य लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आप डिपार्टमेंट परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो वर्ष 2026 में अप्रैल से लेकर जून के दौरान आपकी एकाग्रता कमज़ोर रह सकती है इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।
पेशेवर जीवन: बात करें पेशवर जीवन की तो वर्ष 2026 व्यापार के लिए अनुकूल रहेगा और इसके परिणामस्वरूप, आपको कम प्रयासों में भी बेहतरीन अवसरों की प्राप्ति होगी। ऐसे में, आपको इन अवसरों का लाभ उठाना होगा और अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बनाएं। वर्ष 2026 में मूलांक 4 के जातक कार्यक्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। आपकी काम करने की क्षमता मज़बूत होगी। व्यापार के क्षेत्र में प्रमोशन से जुड़े टूल्स आपके लिए सहायक साबित होंगे। आप चाहे तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपका जुड़ाव संचार, वित्त, बैंकिंग, फ़ूड, कंसल्टेशन या मार्केट मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों से है, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको करियर में समस्याओं, अज्ञात शत्रुओं, साथ न मिलना और सहकर्मियों के साथ परेशानियों आदि का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, कार्यों में आपके द्वारा कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सराहना न मिलने की आशंका है। यदि आपका प्रमोशन होने वाला था, तो उसमें आपको देरी देखने को मिल सकती है और काम का बोझ भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर, साल 2026 के अधिकांश समय आपको नौकरी में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर से साल के अंत तक आपको नई जिम्मेदारियां मिलने की वजह से थोड़ी कठिनाई का अनुभव हो सकता है, लेकिन फिर भी आप सफलता पाने में सक्षम होंगे।
स्वास्थ्य: अंक ज्योतिष 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि मूलांक 4 वालों का स्वास्थ्य वर्ष 2026 में औसत रहेगा। लेकिन, आपको अपने शरीर में विटामिन ए, बी और ई की मात्रा पर ध्यान देना होगा क्योंकि आपमें विटामिन की कमी हो सकती है। ऐसे में, आपको समय-समय पर डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। जितना संभव हो, उतनी ज्यादा हरी सब्जियां, पालक, पुदीना, धनिया, बथुआ आदि का सेवन करें। आप इनका कच्चे और पक्के हुए दोनों ही तरह से सेवन कर सकते हैं।
उपाय:
काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। संभव हो, तो लॉकेट के साथ चांदी की चेन धारण करें।
ब्रेड पर खीर लगाकर कौवों और काली गाय को खिलाएं।
एक कपड़े में काले तिल, कच्चा कोयला, नीला ऊनी कपड़ा बांधें और शनिवार के दिन या राहु के नक्षत्र में घर के आंगन में दबाकर रख दें या फिर नीले कपड़े के रुमाल को राहु मंत्र का जाप करते समय जल में प्रवाहित करें।
आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी
प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य
संपर्क सूत्र- 9005804317
