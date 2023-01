Mysterious Unakoti temple: एक रात में बनाई गयी 99 लाख मूर्तियां, जुड़े हैं बहुत से रहस्य

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 18 Jan, 2023 10:16 AM

हिंदू धर्म के कई ग्रंथो में 33 करोड़ देवी-देवताओं का व्याख्यान है इसलिए भारत में उनके लिए अनेक तरह के मंदिर हैं। उसी के साथ कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर भी हैं

Mysterious Unakoti temple: हिंदू धर्म के कई ग्रंथो में 33 करोड़ देवी-देवताओं का व्याख्यान है इसलिए भारत में उनके लिए अनेक तरह के मंदिर हैं। उसी के साथ कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर भी हैं, जिनका कोई आज तक पर्दा नहीं उठा पाया। उन्ही में से एक है उनाकोटि मंदिर जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास है। इस रहस्य से भरी गुत्थी को कोई आज तक नहीं सुलझा पाया है। कहा जाता है इस जगह पर कुल 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियां हैं। मूर्तियों की इतनी संख्या की वजह से इसका नाम उनाकोटी पड़ा। उनाकोटी का अर्थ है एक करोड़ में से एक कम। इन मूर्तियों के रहस्य को बहुत से विद्वानों ने सुलझाने की कोशिश की पर ये किसी की समझ में न आई।





Story of Idols in Unakoti temple मूर्तियों से जुड़ी कहानी: इन मूर्तियों से जुड़ी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि बहुत समय पहले कालू नामक एक शिल्पकार हुआ करता था। वह शिव-पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। वो चाहता था कि वो भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर जाएं। इसलिए वह आदमी सारा समय भोलेनाथ और पार्वती माता की पूजा करने में गुजार देता।



भोलेनाथ ने उसकी पूजा से खुश होकर दर्शन दिए और कहा,'' ऐसा संभव नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य कैलाश पर हमारे साथ रहे।''





फिर भी शिल्पकार नहीं माना तब महादेव ने कहा कि अगर तुम एक रात में भगवान की 1 करोड़ मूर्तियां बना दोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। शिल्प्कार भोलेनाथ की बात मान कर काम पर लग गया और मूर्तियां बनाने लगा लेकिन उससे एक मूर्ति रह गई और उसकी इच्छा पूरी न हो पाई।



Two types of idols दो प्रकार की मूर्तियां: इस जगह पर 2 तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं। एक जो पत्थरों को काट कर बनाई गयी हैं और दूसरी जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इस जगह के मध्य में एक भगवान शिव की एक विशाल मूर्त्ति है, इसे उनकोटेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के आस-पास बस पहाड़ ही है।



Shiva family idols शिव परिवार की मूर्तियां: माना जाता है यहां शिव परिवार की सबसे अधिक मूर्तियां है। इनमे से गणेश जी प्रतिमा सबसे ज्यादा विशेष है। जिसमें गणेश की चार भुजाएं और बाहर की तरफ निकले तीन दांत को दिखाया गया हैं। यह मूर्ति इस स्थान को चार-चांद लगाती हैं।



A fair is held in the month of April अप्रैल के महीने में लगता है मेला: इस विशेष जगह पर हर साल अप्रैल के महीने में अशोकाष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को देखने दूर-दूर से बहुत से लोग आते हैं। इसके अलावा जनवरी के महीने में भी छोटे से त्यौहार का आयोजन किया जाता है।