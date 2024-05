New Lucky Restaurant: कब्रों के बीच अनोखा रैस्टोरैंट

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 May, 2024 08:57 AM

भारत में एक ऐसा अनोखा रैस्टोरैंट है, जहां अंदर कब्र बनी हुई है। गुजरात में अहमदाबाद के लाल दरवाजा स्थित न्यू लकी रैस्टोरैंट इस

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

New Lucky Restaurant Ahmedabad Gujarat: भारत में एक ऐसा अनोखा रैस्टोरैंट है, जहां अंदर कब्र बनी हुई है। गुजरात में अहमदाबाद के लाल दरवाजा स्थित न्यू लकी रैस्टोरैंट इस अनोखी चीज के लिए काफी मशहूर है। कस्टमर रात के 12-1 बजे तक भी इस रैस्टोरैंट में कब्र के बीच चाय और स्नैक का मजा लेने के लिए आते हैं।

Earlier there was a small tea stall पहले था छोटा-सा टी स्टॉल

इस रैस्टोरैंट की शुरुआत 1950 में कब्रिस्तान के बाहर एक छोटे से टी स्टॉल के रूप में के.एच. मोहम्मद ने की थी। इसके बाद जिस तरह यह जगह लोकप्रिय होने लगी, इस रैस्टोरैंट को धीरे-धीरे कब्रों के आसपास तक फैलाना शुरू कर दिया गया।

कई सालों तक यह रैस्टोरैंट चलाने के बाद उन्होंने यह जगह कृष्णन कुट्टी नायर को बेच दी।

There are 26 graves in the restaurant रैस्टोरैंट में हैं 26 कब्रें

रैस्टोरैंट के बीचों-बीच करीब 26 कब्रें बनी हैं। इनको कोई नुकसान न पहुंचे, इनके चारों तरफ लोहे की सलाखें लगा दी गई हैं। यहां आने वाले लोग सबसे ज्यादा इस कैफे की सबसे खास डिश ‘बन मस्का’ और चाय को टेस्ट करते हैं।

Garlands are placed on the graves every day कब्रों पर रोज चढ़ती हैं मालाएं

कब्रों की देखरेख अच्छे से की जाती है, रोजाना इनकी साफ-सफाई होती है और इन्हें चमकदार कपड़ों के साथ काफी अच्छे ढंग से सजाया जाता है।

M.F. Hussain had gifted the painting एम.एफ. हुसैन ने गिफ्ट की थी पेंटिंग

विश्व प्रसिद्ध पेंटर एम.एफ. हुसैन भी यहां रोजाना आते थे। उन्हें रैस्टोरैंट का अनुभव इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यहां के मालिक को अपने द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग भी गिफ्ट के तौर पर दी थी, जो आज भी इस रैस्टोरैंट की शोभा बढ़ा रही है।