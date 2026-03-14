Papmochani Ekadashi 2026 : पापमोचनी एकादशी पर करें ये शुभ दान, जीवन में आएगी खुशहाली और तरक्की

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Mar, 2026 02:03 PM
Papmochani Ekadashi 2026 : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है लेकिन पापमोचनी एकादशी का स्थान अत्यंत विशिष्ट माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है पाप को 'मोचन' करने वाली एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भक्त अपने...
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Papmochani Ekadashi 2026 : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है लेकिन पापमोचनी एकादशी का स्थान अत्यंत विशिष्ट माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है पाप को 'मोचन' करने वाली एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भक्त अपने जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने और पुण्य फल की प्राप्ति के लिए रखते हैं। वर्ष 2026 में पापमोचनी एकादशी पर ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा संयोग बन रहा है, जहां दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत और तपस्या से मन शुद्ध होता है लेकिन दान करने से व्यक्ति के संचित कर्मों के दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी पर किन चीजों का दान आपकी तरक्की और खुशहाली के द्वार खोल सकता है।
पीले रंग की वस्तुओं का दान
भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पापमोचनी एकादशी पर पीले वस्त्र, पीली मिठाई, चने की दाल या केसर का दान करने से कुंडली में गुरु ग्रह (बृहस्पति) मजबूत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब गुरु मजबूत होता है, तो व्यक्ति को करियर में तरक्की मिलती है और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दिन किसी मंदिर में पीले फलों का दान अवश्य करें।
जल और कुंभ दान
चैत्र मास के दौरान गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगता है, इसलिए इस समय जल दान का विशेष महत्व है। पापमोचनी एकादशी पर राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना या किसी मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति दूसरों की प्यास बुझाता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें पानी की तरह बह जाती हैं। यह दान विशेष रूप से मानसिक शांति और पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए किया जाता है।
तिल और गुड़ का दान
पापमोचनी एकादशी के दिन काले तिल और गुड़ का दान करने से शनि दोष और राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। यदि आपके कार्यों में बार-बार रुकावट आ रही है या आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हैं, तो तिल का दान आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। गुड़ का दान करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।
गौ सेवा
हिंदू धर्म में गाय को 33 कोटि देवी-देवताओं का वास माना गया है। पापमोचनी एकादशी पर गौशाला में जाकर हरी घास या चारा दान करना आपके जीवन के बड़े संकटों को टाल सकता है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप अपनी तरक्की को लेकर गंभीर हैं, तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, विशेषकर इस एकादशी के दिन।