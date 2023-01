Putrada Ekadashi: आज करें ये दान, सारा साल संतान के लिए रहेगा शुभ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Jan, 2023 07:39 AM

आज साल की पहली एकादशी 2 जनवरी 2023 को मनाई जा रही है। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी साल में 2 बार आती है। विष्‍णु पुराण के अनुसार जो लोग संतान के सुख से वंचित हैं या फिर जिनकी संतान अज्ञानी या जिद्दी है तो वे लोग इस दिन सच्चे मन से भगवान...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Putrada Ekadashi 2023: आज साल की पहली एकादशी 2 जनवरी 2023 को मनाई जा रही है। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी साल में 2 बार आती है। विष्‍णु पुराण के अनुसार जो लोग संतान के सुख से वंचित हैं या फिर जिनकी संतान अज्ञानी या जिद्दी है तो वे लोग इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें। जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संतान का जीवन सुखों से भर जाता है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्रत नहीं रख सकता तो वे केवल एकादशी का व्रत रखकर हजारों साल तपस्या का फल प्राप्त कर सकता है।

Do these measures on the day of Putrada Ekadashi पुत्रदा एकादशी के दिन करें ये उपाय: कहते हैं की भगवान विष्णु कभी भी अपने भक्तों की पूजा को विफल नहीं जाने देते और एकादशी का दिन उनका सबसे प्रिय दिन होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन विष्णु जी के इन उपायों को करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में उसको स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर लेने आते हैं।

Remedies for childless couples: संतान प्राप्ति के लिए: अगर किसी वैवाहिक जोड़े को संतान सुख नहीं मिल रहा है तो उसे पुत्रदा एकादशी के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साथ में चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान जल्द ही खुश होकर सूनी गोद को भर देते हैं।

New Year First Ekadashi 2023: इस दिन खासतौर पर श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए।

Krishna Mantra - “ॐ क्लीं देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते

Putrada Ekadashi Upay for child career: संतान के करियर के लिए: अगर संतान की तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी की पूजा के बाद संतान के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और साथ ही साथ जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्र दान करने चाहिए क्योंकि भगवान नारायण को पीला रंग बहुत ही प्रिय है।

Astrology solution for financial problems: आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए: भगवान विष्णु की महिमा का कोई अंत नहीं है। संतान के अलावा भी अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से परेशान है तो आज के दिन उसे तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से कितनी भी बड़ी समस्या हो सब भगवान की कृपा से दूर हो जाती है।