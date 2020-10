Sun in swati nakshatra: नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले ग्रह सूर्य इस समय स्वाति नक्षत्र में आ गए हैं और 6 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं । स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है जिनके साथ सूर्य की दुश्मनी है। शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक और जीवन में सकारात्मक एनर्जी का प्रतीक माना गया है। सूर्य को देवता का दर्जा भी दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र व हमारी संस्कृति में सूर्य का राशि या नक्षत्र परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सूर्य के राशि व नक्षत्र परिवर्तन से सभी राशियां भी प्रभावित होती हैं और देश पर भी इसका असर पड़ता है।

