Tarot Card Rashifal (18th July): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries)

टैरो कार्ड: The Chariot

आज आपके भीतर जबरदस्त दृढ़ता है। कोई कठिन निर्णय लेना पड़ेगा लेकिन आप विजेता बनकर उभरेंगे। हर ख्वाब को हकीकत में देखने का समय बहुत करीब है।

टैरो संदेश: दिल और दिमाग दोनों की सुनें, संतुलन से ही जीत मिलेगी।



वृषभ (Taurus)

टैरो कार्ड: The Empress

आज सुंदरता, सौंदर्य और सृजनात्मकता का दिन है। कोई महिला आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। रुके कामों को गति मिलेगी। इच्छाएं पूरी होने का समय नजदीक है।

टैरो संदेश: खुद की कद्र करें, आत्मसम्मान ही आज की कुंजी है।



मिथुन (Gemini)

टैरो कार्ड: Two of Swords

एक निर्णय उलझा सकता है। स्पष्टता की कमी है, लेकिन भागने की नहीं, सोचने की जरूरत है। कान के कच्चे बनने से बचें। अपने फैसलों के लिए खुद पर निर्भर रहें। दूसरों की बातों में न आएं।

टैरो संदेश: आंखें बंद कर नहीं, खुले दिल से देखें, जवाब भीतर है।



कर्क (Cancer)

टैरो कार्ड: Ten of Cups

आज भावनात्मक संतुलन और परिवार से जुड़ी खुशी मिलेगी। दिल को सुकून देने वाला दिन है। किसी अपरिचित से बड़ी मदद मिलेगी। वाहन अथवा प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।

टैरो संदेश: अपनों को समय देना, आज सबसे बड़ी नेमत होगी।



सिंह (Leo)

टैरो कार्ड: Strength

आपके भीतर की कोमलता ही आपकी असली ताकत है। क्रोध को दया में बदलें। प्रेम जीवन जी रहे जातको को अपने साथी का सहयोग मिलेगा। घर में किसी खास अतिथि का आगमन हो सकता है।

टैरो संदेश: आज किसी को माफ़ करके आप खुद को आजाद करेंगे।



कन्या (Virgo)

टैरो कार्ड: The Hermit

आज थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है लेकिन यह आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ समय है। तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी। कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद मिलेगा।

टैरो संदेश: उत्तर बाहर नहीं, भीतर हैं, मौन में उत्तर छिपे हैं।



तुला (Libra)

टैरो कार्ड: Justice

आज कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप सही पथ पर हैं, तो परिणाम भी शुभ होगा। सरकारी काम पूरे होंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालनी होगी। परिवार से खुशखबरी सुनने को मिलेगी।

टैरो संदेश: सच्चाई से पीछे न हटें, ब्रह्मांड न्याय करता है।



वृश्चिक (Scorpio)

टैरो कार्ड: Death

आपका समय बदलने वाला है। डरिए मत, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। एक पुराना अध्याय बंद हो रहा है। किसी के कहने में आकर कोई निर्णय लेने से बचें। खुद की समझ से कोई भी फैसला करें।

टैरो संदेश: जो जा रहा है, उसे जाने दें, स्थान खाली होगा तभी नया कुछ आएगा।



धनु (Sagittarius)

टैरो कार्ड: The Fool

आज जोखिम लेने का दिन है। नई शुरुआत के लिए तैयार रहें, ब्रह्मांड आपको थामे हुए है। जमीन-जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं। आय के सोर्सो पर पूरा ध्यान दें, फेराफेरी हो सकती है।

टैरो संदेश: भरोसा रखो, हर छलांग पंख नहीं, विश्वास से भरी होती है।



मकर (Capricorn)

टैरो कार्ड: Eight of Pentacles

मेहनत रंग लाएगी। आज खुद को किसी काम में झोंक देना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों और सगे संबंधियों से तालमेल बनाकर चलें लेकिन अपने भीतर के राज किसी के साथ सांझा न करें।

टैरो संदेश: आपकी लगन ही आपको दूसरों से अलग बनाती है।



कुंभ (Aquarius)

टैरो कार्ड: The Star

आशा की किरण फिर से दिखाई दे रही है। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। जीवन में चल रही समस्याओं से राहत मिलेगी। जरूरी खर्चो पर पूरा ध्यान दें।

टैरो संदेश: आज सपनों पर यक़ीन कीजिए, वो दिशा में बदलने लगे हैं।



मीन (Pisces)

टैरो कार्ड: The Moon

भावनाएं गहराई में हैं लेकिन भ्रम से बचें। ध्यान रखें, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लेन-देन से संबंधित मामलों को लेकर जल्दबाजी न करें। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा।

टैरो संदेश: सपनों को समझिए लेकिन हर चीज़ को सच न मानिए।