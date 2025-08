Tarot Card Rashifal (6th July): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries) टैरो कार्ड: The Chariot आज आपके जीवन में नियंत्रण और साहस की परीक्षा होगी। जो निर्णय आप लेंगे, वही दिशा तय करेगा। भीतर के

मेष (Aries)

टैरो कार्ड: The Chariot

आज आपके जीवन में नियंत्रण और साहस की परीक्षा होगी। जो निर्णय आप लेंगे, वही दिशा तय करेगा। भीतर के द्वंद को साधो, विजय तुम्हारी होगी।

आज का मंत्र: मैं अपनी ऊर्जा को एक दिशा देता हूं।



वृषभ (Taurus)

टैरो कार्ड: The Empress

सौंदर्य, समृद्धि और भावनात्मक आनंद का दिन है। आज आप दूसरों को भी पोषण देंगे और खुद को भी। प्रकृति के साथ जुड़ो, वही तुम्हारा सहारा है।

आज का मंत्र: मैं सृजन और संतुलन का स्रोत हूं।



मिथुन (Gemini)

टैरो कार्ड: Two of Swords

एक निर्णय लेने का समय है लेकिन मन उलझा हुआ है। आज अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। असमंजस में मत रुको, हृदय की आवाज़ सुनो।

आज का मंत्र: मैं स्पष्टता और साहस के साथ चुनता हूं।



कर्क (Cancer)

टैरो कार्ड: Queen of Cups

भावनाएं बहुत गहराई लिए हुए हैं। आज संवेदनशीलता को शक्ति बनने दो, कमजोरी नहीं। खुद को समझना ही दूसरों को समझने की शुरुआत है।

आज का मंत्र: मैं भीतर से संतुलित और करुणामयी हूं।



सिंह (Leo)

टैरो कार्ड: Strength

आज तुम्हें भीतर की कोमल शक्ति से विजय पानी है, बाहरी आक्रामकता से नहीं। करुणा तुम्हारा हथियार है, प्रयोग करो।

आज का मंत्र: मैं धैर्य से नेतृत्व करता हूं।



कन्या (Virgo)

टैरो कार्ड: Eight of Pentacles

परिश्रम और फोकस से सफलता निकट है। यह समय है बिना दिखावे के मेहनत का। हर छोटी चीज़ में उत्कृष्टता खोजो।

आज का मंत्र: मैं हर कर्म में साधना करता हूं।



तुला (Libra)

टैरो कार्ड: Justice

आज संतुलन और न्याय की ऊर्जा आपके साथ है। जो बोया है वही मिलेगा, इस पर भरोसा करें। कर्म का न्याय हमेशा सटीक होता है।

आज का मंत्र: मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा हूं।



वृश्चिक (Scorpio)

टैरो कार्ड: Death (Transformation)

एक बदलाव आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। यह अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है। पुराने को छोड़ो, ताकि नया सांस ले सके।

आज का मंत्र: मैं परिवर्तन को सहजता से अपनाता हूं।



धनु (Sagittarius)

टैरो कार्ड: The Fool

आज कुछ नया आरंभ हो सकता है, उत्साह और भरोसे के साथ आगे बढ़ो पर ध्यान से चलो। जीवन एक यात्रा है चमत्कार वहीं होते हैं जहां डर होता है।

आज का मंत्र: मैं खुले दिल से हर अनुभव को स्वीकार करता हूं।



मकर (Capricorn)

टैरो कार्ड: King of Pentacles

स्थिरता, समृद्धि और व्यावहारिक बुद्धि आज आपको लाभ देगी। आर्थिक योजना बनाएं। शक्ति वह है जो भीतर स्थिर हो, बाहर दिखावे से नहीं।

आज का मंत्र: मैं धन और विवेक दोनों में संतुलन रखता हूं।



कुंभ (Aquarius)

टैरो कार्ड: The Star

आशा और विश्वास की नई किरण आपको आलोकित कर रही है। यह समय है आत्मविश्वास का। तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो, भरोसा रखो।

आज का मंत्र: मैं अपने प्रकाश को चमकने देता हूं।



मीन (Pisces)

टैरो कार्ड: The Moon

कुछ भ्रमित करने वाली भावनाएं आ सकती हैं लेकिन वे केवल आपकी छाया हैं। ध्यान करें। अंतर्ज्ञान तुम्हारा असली मार्गदर्शक है।

आज का मंत्र: मैं भीतर की आवाज़ को सुनता हूं।