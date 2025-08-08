Tarot Card Rashifal (9th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Main Menu

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Aug, 2025 06:35 AM

मेष- आज कार्यक्षेत्र में स्टाफ के बीच कुछ मन-मुटाव होने की संभावना है। व्यापार में हर काम को अपनी ही देख-रेख में कराएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहेंगे। सेहत में गिरावट देखने को मिलेगी।

वृष- आज परिवार वालों के साथ बैठकर कुछ नया प्लान करेंगे। ऑफिस में काम को पूरा करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी के साथ मन-मुटाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा क्रोध का असर सेहत पर देखने को मिलेगा।

मिथुन- आज कार्यक्षेत्र में योजनानुसार ही सारा काम करेंगे। कारोबार में समस्या को सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा। युवाओं को किसी नए विषय की नॉलेज मिल सकती है। बच्चों की अनचाही जिद को पूरा न करें। सेहत में गिरावट देखने को मिलेगी।

कर्क- आज कार्यक्षेत्र में बिना सोचे-समझे किसी की बात पर भरोसा न करें। व्यापार में मशीनरी से जुड़े काम में थोड़ा खर्चा हो सकता है। युवा वर्ग अपनी कला-कौशल पर ज्यादा तवज्जो देंगे। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी।

सिंह- आज नौकरी बदलने के बारे में सोचेंगे। व्यापार करने वालों का दिन बहुत सुखमय रहेगा। छात्रों को शिक्षा से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। सेहत का खास ख्याल रखें, बुखार होने की संभावना है।

कन्या- आज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन शांत मन के साथ बुरा समय काटने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में अचानक से खर्चा होने की संभावना है। शैक्षिक कार्यों में थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। स्वभाव में बदलाव करने का प्रयास करें।  

तुला- आज दिन के महत्वपूर्ण कामों को समय से पूरा कर लेंगे। ऑफिस में माहौल सही रहेगा। युवा वर्ग किसी रोचक कार्य को करने में लगे रहेंगे। तनाव से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। बदलते मौसम की वजह से शरीर में ढीलापन देखने को मिलेगा।

वृश्चिक- आज कारोबार में बड़ी डील को पक्का करने में सफल रहेंगे। अपनी कीमती वस्तु को संभाल कर रखें। कार्यक्षेत्र की मीटिंग में आपका सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। किसी भी तरह का उधार लेने या देने से बचें। सेहत से जुड़ी समस्या ठीक हो जाएगी।

धनु- आज अनावश्यक खर्चें परेशानी का कारण बन सकते हैं। दिन ब दिन व्यापार में बढ़ोतरी देख मन को खुशी मिलेगी। युवा किसी भी कार्य को जल्दबाजी में न करें। घर में किसी के लिए विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना है। एलर्जी से अपना ध्यान रखें।

मकर- आज नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक रहने की कोशिश करेंगे। ऑफिस की मीटिंग में नए लोगों से मिलकर संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। दूसरों के मामले में दखल देना भारी पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमी दूर हो जाएगी।

कुंभ- आज अपनी बुरी आदतों को सुधारने के प्रयास कर सकते हैं। बिजनेस में नए ऑफर मिलेंगे। दस्तावेजों से जुड़े काम में किसी अनुभवी की सलाह लेना न भूलें। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। छात्र पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें।

मीन- आज ऑनलाइन काम करने वालो की लॉटरी लग सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धि के साथ सारे मसले का हल निकाल लेंगे। परिवार के साथ फैमिली फंक्शन पर जाने का मौका मिलेगा। युवा बेवजह के विवादों से बच कर रहें।

