Tarot Card Rashifal (20th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries) – The Magician
आज आपके भीतर कोई छुपी हुई क्षमता जाग सकती है। काम में अपने टैलेंट का सही उपयोग करेंगे। पारिवारिक संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा।
उपाय- गणेश मंदिर में दिपदान करें।
वृषभ (Taurus) – The Lovers
दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। आॉफिस या दुकान में कोई महत्वपूर्ण बातचीत होगी। जिससे भविष्य में भारी मुनाफे प्राप्त होंगे।
उपाय- पीपल पर जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें।
मिथुन (Gemini) – Page of Swords
आज नई जानकारी और सीख आपके लिए खुशियों के दरवाज़े खोल सकती है। थोड़ा संयम से बोलें, वरना गलतफहमी हो सकती है। दिन और रात मस्त रहने वाले हैं।
उपाय- हरे रंग के वस्त्र पहनें।
कर्क (Cancer) – Queen of Cups
भावनाएं प्रबल रहेंगी। परिवार और रिश्तों में प्यार व करुणा बढ़ेगी। ध्यान और पूजा से मन शांत होगा। कोई पुराना दर्द फिर से ऊभर सकता है, सर्तक रहें।
उपाय- कीड़े-मकौड़ों को काले तिल खिलाएं।
सिंह (Leo) – Strength
आज आत्मविश्वास आपकी ढाल बनेगा। किसी कठिन परिस्थिति को धैर्य से संभालेंगे। फैमिली लाइफ में भी धैर्य और समझदारी ज़रूरी है।
उपाय- बेडरूम में दो गुलाबी क्रिस्टल रखें।
कन्या (Virgo) – The Hermit
आज आपको थोड़ी एकांत साधना या आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पुराने अनुभव आपको सही दिशा देंगे। दूसरों की अपेक्षा अपने बारे में सोचना बेहतर रहेगा।
उपाय- काली गाय की पूजा करें।
तुला (Libra) – Justice
निर्णय निष्पक्ष और संतुलित लेंगे। कानूनी या कागज़ी मामलों में फायदा होगा। रिश्तों में ईमानदारी से बात करनी होगी। आगे बढ़ने का समय है।
उपाय- घर के पश्चिम दिशा में रंग-बिरंगी लाइटें लगाएं।
वृश्चिक (Scorpio) – Death
किसी पुराने अध्याय का अंत और नए की शुरुआत होने जा रही है। बदलाव को स्वीकार करना आपके लिए शुभ रहेगा। रुठी खुशियां आपने आगोश में होगी।
उपाय- मछलियों को रात भर भीगे हुए उड़द डालें।
धनु (Sagittarius) – Wheel of Fortune
आज भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम सकता है। अचानक लाभ, यात्रा या नई मुलाक़ात से प्रसन्नता मिलेगी। विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा। साथी से विवाद खत्म होगा।
उपाय- रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं।
मकर (Capricorn) – King of Pentacles
आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। निवेश या व्यापार के लिए सही दिन है। परिवार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का समय है।
उपाय- गले में चंदन की माला पहनें।
कुंभ (Aquarius) – The Star
आशा और प्रेरणा का दिन है। जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। नए सपनों की नींव रख सकते हैं। प्रेम में विश्वास और सच्चाई से नज़दीकियां बढ़ेंगी।
उपाय- हनुमान जी के मंदिर जाएं।
मीन (Pisces) – Two of Cups
रिश्तों में सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते का योग है। जल्दबाजी में फैसला करने से बचें, नए लोगों से मुलाकात होगी।
उपाय- शिव-पार्वती को लाल गुलाब चढ़ाएं।