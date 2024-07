सावधान! मंगलवार के दिन इन चीजों की खरीदारी डाल न दे आपको परेशानी में

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Jul, 2024 06:56 AM

मंगलवार हनुमान जी की पूजा और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सबसे उत्तम दिन है। जीवन की किसी भी कठिन लड़ाई में जीत का वरदान चाहते हो, परीक्षा में पास होना हो या मुकदमों में जीत हासिल करना हो, रुके काम पूरे करने हो या दुश्मनों से पार पाना हो, हनुमान जी हर मुराद पूरी करते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के निमित्त उपासना करने से मंगल दोष समाप्त होता है। जिनकी लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है वे मंगली कहलाते हैं। मंगल दोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए।



Do not buy these items on Tuesday मंगलवार को न खरीदें ये सामान

दूध को काढ़ कर बनाई गई मिठाई जैसे रबड़ी, बर्फी, कलाकंद, छेना आदि

काले रंग के वस्त्र

लोहे का सामान

श्रृंगार का सामान

सौंदर्य प्रसाधन

लोहे और स्टील के बर्तन

नेल कटर, कैंची, छुरी और धार वाली चीजें

मांस और मदिरा

Buy these items on Tuesday मंगलवार को खरीदें ये सामान

कठिन एवं असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुष्मांड यानी हरा पेठा खरीद के हनुमान मंदिर में चढ़ा कर आएं।

हनुमान जी को खुश करने और मंगल देव से कृपा प्राप्त करने के लिए बूंदी के लड्डू अथवा बूंदी का प्रसाद बांटे।



शनि देव को नारियल और पेठे की बलि दें। इससे वो सदा आप पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे।

मंगलवार के दिन मंगल ग्रह हावी रहता है जो गर्मी पैदा करता है इसलिए हर मंगलवार आम, खजूर और अनानास खरीदकर घर लाएं और सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खाएं।

लाल रंग की गाय को गुड़ खरीदकर खिलाएं। घर में गुड़ से बना कोई भी मिष्ठान बनाएं।

गरीब बालको में लाल रंग की मिठाई बांटें।