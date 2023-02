Tuesday Special: इस तरह घर में रखें संकटमोचन की तस्वीर, नकारात्मक शक्तियां जाएंगी भाग

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Feb, 2023 07:50 AM

हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। संकटमोचन की आराधना करने वाले भक्तों को कभी भी

Tuesday Special: हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। संकटमोचन की आराधना करने वाले भक्तों को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। कहते हैं अंजनी पुत्र के सामने किसी भी तरह की मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती। इसी तरह कई लोग संकटमोचन का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी प्रतिमा या तस्वीर घर पर रखते हैं। हनुमान जी की कृपा से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता। हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर घर पर रखने से पहले ये भी जानना बहुत जरुरी है कि वह कैसी होनी चाहिए और कहां रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार सही दिशा में न रखी गई चीजों का उल्टा असर भी पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि घर में सुख-शांति बरकरार रखने के लिए बजरंगबली को कहां विराजित करना चाहिए।





Which type of hanuman idol is good for home हनुमान जी की किस तरह की तस्वीर घर पर लगाएं

हनुमान जी को ज्ञान का सागर कहते हैं, अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसके स्टडी रुम में हनुमान जी की लंगोट वाली तस्वीर लगानी चाहिए।





घर में धन के अभाव से छुटकारा चाहते हैं तो हनुमान जी भगवान राम की सेवा कर रहें हो ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए।



हनुमान जी की युवा अवस्था में पीले रंग के वस्त्र पहनें हुए तस्वीर लगाना शुभ होता है। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।



परिवार में प्रेम-प्यार बरकरार रखने के लिए जिस जगह पर सारे परिवार वाले एक साथ बैठते हैं, वहां राम दरबार की तस्वीर लगाएं।



घर में मुख्य द्वार पर हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती और परिवार वाले हमेशा स्वस्थ रहते हैं।

What kind of picture of Hanuman ji should not be kept at home हनुमान जी की किस तरह की तस्वीर घर पर न लगाएं

हनुमान जी की लंका दहन वाली तस्वीर न लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख-शांति भंग रहती है।



जिस तस्वीर में हनुमान जी राक्षसों का संहार कर रहे हों वैसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए।



हनुमान जी के कंधो पर बैठे भगवान राम और लक्ष्मण की तस्वीर न लगाएं।



छाती को चीर कर बैठे हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ नहीं होता।



Special: विवाहित लोग अपने कमरे में हनुमान जी की तस्वीर न लगाएं।