Vaishno Devi Dham News: निर्माण धीन नए बस स्टैंड पर सुविधा न होने के चलते चालकों ने किया प्रदर्शन

कटड़ा (अमित): कटड़ा के सर्कुलर रोड धंसने व भीड़ बढ़ने के चलते बड़े वाहनों को निर्माण धीन नए बस स्टैंड (आई.एम.एस) पर प्रशासन द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं उक्त स्थल पर मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते बुधवार को चालकों सहित दर्शन को आए श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर प्रशासन एक हफ्ते के भीतर मां भगवती के दर्शन को आए श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाता है तो मजबूरन उन्हें उग्र प्रदर्शन करना होगा।

इस संबंध में बंसी लाल, जुगल कुमार, वाहन चालक साजन सिंह, रमेश कुमार आदि का कहना था कि उक्त स्थल पर पर्याप्त सुविधा न होने के चलते वाहन चालकों सहित मां भगवती के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस कदर है कि उक्त स्थल पर गंदगी के साथ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। वहीं साथ की नालियों का गंदा पानी उक्त स्थल पर ही गिरने के चलते कीचड़ जैसे हालात हो चुके हैं और मजबूरन बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं को उक्त स्थल पर ही खाना बनाना पड़ रहा है। वही क्षेत्र में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था न होने के चलते श्रद्धालु खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन को इन श्रद्धालुओं सहित वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए।

What does SDM Katra say क्या कहते हैं एस.डी.एम कटड़ा

इस संबंध में बात करते हुए एस.डी.एम कटड़ा दीपक दुबे ने बताया कि सर्कुलर रोड धंसने के बाद अस्थाई तौर पर वाहनों को उक्त स्थल पर शिफ्ट किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नवरात्रों के दौरान दस दिनों में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु कटड़ा पहुंचे हैं। जिसे देखते हुए प्रशासन का प्रयास रहा है कि क्षेत्र में श्रद्धालुओं को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने कहा कि अगर कुछ सुविधाओं का अभाव रहा होगा तो जल्द ही उक्त स्थल पर मूलभूत सुविधाओं में अधिक सुधार किया जाएगा।