Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जानें, घर में क्यों रखना चाहिए एक खाली गमला ?

Edited By Prachi Sharma,Updated: 27 Feb, 2024 07:39 AM

घर में अगर वास्तु दोष का सामना करना पड़ रहा है तो इसका सबसे सरल उपाय है घर में पौधें। वास्तु के अनुसार पेड़-पौधे लगाने से वास्तु से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलता है। पौधे के गमले को अगर

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips: घर में अगर वास्तु दोष का सामना करना पड़ रहा है तो इसका सबसे सरल उपाय है घर में पौधें। वास्तु के अनुसार पेड़-पौधे लगाने से वास्तु से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलता है। पौधे के गमले को अगर सही दिशा में रखा जाए तो बहुत ही फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा बता दें कि मान्यताओं के अनुसार घर में खाली गमले को रखने की मनाही होती है। लेकिन वास्तु शास्त्र में एक ऐसी जगह बताई जिस जगह पर अगर खाली गमले को रख लिया जाए तो बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं घर में खाली गमले को किस जगह पर रखना चाहिए।

Where should an empty pot be kept in the house घर में खाली गमला कहां रखना चाहिए ?

कई बार जगह न होने की वजह से या अनजाने में हम कुछ वास्तु नियमों को फॉलो नहीं कर पाते हैं जैसे कि दक्षिण दिशा में जो कमरा नहीं होना चाहिए वो वही पर है। ऐसे में इससे जुड़े वास्तु दोष से बचने के लिए एक खाली गमला घर की दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से जाने-अनजाने में हुई गलतियों का भुगतान हो जाता है।

अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर का परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर आपके घर में नकारात्मकता का वास है। इससे बचने के लिए घर में एक खाली गमला अवश्य रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार खाली गमला घर की विपदाओं को काटता है और बुरी नजर से बचाता है।

Why is it auspicious to keep an empty pot खाली गमला रखना क्यों होता है शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में खाली गमला रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में इसे रखने से राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा घर में अगर किसी तरह दोष है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। दक्षिण दिशा में खाली गमला रखने से यम का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से अकाल मृत्यु जैसे योग नहीं बनते हैं और तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं।

इसका एक लाभ ये भी है कि अगर आप घर में ऐसा गमला रखते हैं तो आने वाला संकट अपने आप ही कट जाता है। अगर घर में रखा हुआ गमला टूट या खराब हो गया है तो तुरंत ही इसे हटा देना चाहिए और उस जगह पर तुरंत नया गमला रख दें।