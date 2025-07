रुपए-पैसे के लिए रहते हैं परेशान, आज ही पर्स से बाहर करें ये सामान

Best vastu tips to increase money in your wallet: क्या आप जानते हैं कि आपका पर्स अक्सर खाली क्यों रहता है ? कई बार ऐसे कुयोग बनने लगते हैं कि लगातार आर्थिक नुकसान होता है। पैसा नहीं बचता और तो और कर्ज भी होने लगता है। ऐसे में कुछ खास यत्न करने से...

Do not keep these things in purse ये चीजें न रखें पर्स में

वास्तु के अनुसार पर्स में पुराने बिल या कागज राहु की दशा बढ़ाते हैं। पर्स में केवल पैसे ही रखने चाहिएं। फालतू और फटे हुए कागज रखने से नुकसान होने लगता है। फटा हुआ पर्स पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपका पर्स थोड़ा-सा भी फट गया हो तो उसे तुरंत बदल दें नहीं तो आपके पास पैसा नहीं रुकेगा।



पर्स में कभी खाने की चीजें न रखें। गुटखा, सुपारी आदि रखने से पर्स में धन नहीं टिकता।



वास्तु के अनुसार इंसान को कभी भी अपने पर्स में दवा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन केवल दवाओं में ही खर्च होता रहता है।



पर्स में कभी ब्लेड या चाकू आदि भी नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक दोष बढ़ता है। आप इनकी जगह चांदी व तांबे की चीजें रख सकते हैं।





What to keep in purse क्या रखें पर्स में

पर्स में घर के देवी-देवताओं की फोटो रखने से आपके साथ हमेशा सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा रहेगी।



देवी लक्ष्मी के पूजन में रखते हुए गोमती चक्र को पूजा के बाद पर्स में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।



आप के मूलांक और आप के पर्स में रखे नोट के रंग, सिक्कों में प्रयुक्त धातु आदि के मध्य सामंजस्य बैठा कर भी धन वृद्धि की जा सकती है।