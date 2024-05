Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 May, 2024 07:35 AM

पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि शुभ-मांगलिक कार्यों को करने के लिए मुहूर्त की

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Akshaya Tritiya 2024: पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि शुभ-मांगलिक कार्यों को करने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण कोई भी काम बिना समय और मुहूर्त देखे किया जा सकता है। इस बार अक्षय तृतीया पर 23 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, अक्षय तृतीया पर विवाह के कारक ग्रह माने जाने वाले शुक्र और गुरु तारा अस्त होने से इस दिन विवाह मुहूर्त नहीं है। अक्षय तृतीया को महामुहूर्त माने जाने के कारण इस दिन बाकी सभी मांगलिक कार्य पूरे किए जा सकते हैं। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। लेकिन इस बार अक्षत तृतीया पर विवाह नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, इस साल अक्षत तृतीया पर विवाह न होने के कारण-

Story of Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया की कथा के साथ पढ़ें महत्व, बन जाओ पुण्यकर्मों के भागी

Akshaya Tritiya: 23 साल बाद अक्षत तृतीया पर नहीं होंगे विवाह, शुभ मुहूर्तों पर भी लगा BAN

Vallabhacharya Jayanti: जब श्री वल्लभाचार्य आकाश में विलीन हो गए...

आज का पंचांग- 3 मई, 2024

आज का राशिफल 3 मई, 2024- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (3rd May): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 3 मई- मुझे प्यार हुआ अल्ला मिया

शिवपुराण में बताए गए हैं शिवलिंग से जुड़े गहरे रहस्य, आप भी जानें

महर्षि दयानंद जी के कल्याणकारी विचार बदल देंगे परमेश्वर के प्रति आपके सभी भ्रम

31 मई तक मीन राशि में बनेगी राहु-मंगल की युति, जानें 12 राशियों का हाल

Reason for not having an auspicious time for marriage on Akshaya Tritiya अक्षय तृतीया पर विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होने का कारण

आखा तीज यानी अक्षय तृतीया के दिन विवाह आदि शुभ कामों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन लोग बिना मुहूर्त के भी विवाह कर लेते हैं। इस बार वर्ष 2024 में 23 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इस बार विवाह के कारक माने जाने वाले शुक्र और गुरु ग्रह का तारा अस्त हो रहा है। शुक्र और गुरु ग्रह का अस्त होने पर विवाह करना शुभ नहीं होता इसलिए इस बार अक्षय तृतीया पर विवाह नहीं होंगे।



Jupiter and Venus are the factors of marriage विवाह का कारक है गुरु और शुक्र ग्रह

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह जब उदय हो तभी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है। गुरु और शुक्र ग्रह को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। अगर आकाश मंडल में गुरु और शुक्र ग्रह उदय हो तो ही विवाह के शुभ मुहूर्त होते हैं। इस बार अक्षत तृतीया पर यह दोनों ग्रह अस्त रहेंगे। जिसके कारण अक्षय तृतीया पर विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा। दोनों ग्रह के अस्त होने से मई-जून में विवाह की शहनाइयां नहीं गूजेंगी।



Marriage auspicious time विवाह शुभ मुहूर्त

जुलाई 9, 11, 12, 13, 14, 15

अगस्त से अक्टूबर कोई मुहूर्त नहीं

नवंबर 12, 13,16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29

दिसंबर 4, 5, 9, 10, 14, 15