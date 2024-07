Vastu tips for wrist watch: वास्तु के हिसाब से पहनें घड़ी, समय होगा आपकी मुट्ठी में

जिस तरह वास्तु के हिसाब से घर का हर एक कोना सजाया जाता है, उसी तरह हाथ में पहनने वाली घड़ी भी वास्तु शास्त्र का एक अहम रोले प्ले करती है।

ज्यादातर लोग हाथ में घड़ी पहनना पसंद करते हैं लेकिन शायद ही लोगों को इससे जुड़े कुछ वास्तु नियमों के बारे में पता हो। कोई भी चीज तभी असर करती है, जब बढ़िया तरीके से उसके नियमों का पालन किया जाए। अगर ऐसा न हो तो जीवन में कुछ अनचाही असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हाथ में घड़ी किस तरह की पहननी चाहिए-





How is the dial of the watch कैसा हो घड़ी का डायल: वास्तु के अनुसार जब भी घड़ी पहनें तो ध्यान रखें कि इसका डायल जरूरत से ज्यादा बड़ा न हो। कहते हैं कि इस तरह की घड़ी पहनने से करियर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन घड़ी का डायल ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घड़ी का डायल गोल या चकोर ज्यादा शुभ माना जाता है।



Which hand to wear watch किस हाथ में पहनें घड़ी: वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे जुड़े कुछ खास नियम नहीं हैं। जिस हाथ में आपको बढ़िया लगे उसी में आप इसे पहन सकते हैं लेकिन अगर हो सके तो इसे दाहिने हाथ में पहनें।





What should be the color of the watch कैसा होना चाहिए घड़ी का रंग: फैशन के लिए आजकल लोग रंग-बिरंगी घड़ी पहनना पसंद करते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार कहा गया है कि गोल्डन और सिल्वर रंग की घड़ी पहनना ज्यादा सही माना जाता है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार अगर इंटरव्यू या फिर शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो इस रंग की घड़ी पहन कर निकलें।



Do not forget to keep the watch in this place भूलकर भी न रखें घड़ी को इस जगह: कई बार जल्दी-जल्दी सोते समय कुछ लोग सुविधा के लिए कलाई की घड़ी को तकिए के नीचे रख देते हैं लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं बताया गया गया है। इनमें से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती हैं।