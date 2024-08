Vinayaka Chaturthi: आज विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त में करें पूजा, विघ्न-बाधाओं और वास्तु दोषों का होगा नाश

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 Aug, 2024 04:04 AM

सावन महीने की विनायक चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा का महत्वपूर्ण अवसर है, विशेषकर उन भक्तों के लिए जो इस दिन को भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए चुनते हैं।

सावन महीने की विनायक चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा का महत्वपूर्ण अवसर है, विशेषकर उन भक्तों के लिए जो इस दिन को भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए चुनते हैं।



Auspicious time of Sawan Vinayak Chaturthi 2024 सावन विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2024

सावन विनायक चतुर्थी 8 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 7 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 46 मिनट तक रहेगा।



Vinayaka Chaturthi Puja Vidhi विनायक चतुर्थी की पूजा विधि: स्वच्छता और तैयारी: सबसे पहले, अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें और पूजा स्थान को स्वच्छ करें।



गणेश प्रतिमा: घर के पूजा स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र रखें। प्रतिमा को अच्छे से स्नान कराएं और उन्हें सजाएं।



वस्त्र: गणेश जी को लाल, पीले या हरे वस्त्र पहनाएं।



अर्चना: भगवान गणेश को सिंदूर, फूल, अक्षत (चिउड़े), मिठाई (बूंदी, लड्डू) और पान के पत्ते चढ़ाएं। इस दिन बप्पा को विशेष रूप से ताजे फल और मिठाई चढ़ाने का महत्व है।



प्रार्थना: गणेश जी की पूजा के बाद उनके मंत्रों का जाप करें जैसे "ॐ गणपतये नमः" और "ॐ विघ्नेश्वराय नमः।"



Importance of Vinayaka Chaturthi festival विनायक चतुर्थी पर्व का महत्व: विनायक चतुर्थी का महत्व इस बात में है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा से समस्त विघ्न और बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यह दिन विशेष रूप से नए कार्य शुरू करने, स्वास्थ्य में सुधार और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है।

Follow the remedies according to Vastu on Vinayak Chaturthi विनायक चतुर्थी पर वास्तु के अनुसार करें उपाय:

पूजा स्थान का चयन: पूजा स्थान को घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखें क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती है।



स्वच्छता: पूजा स्थान को साफ और व्यवस्थित रखें क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करता है।



दीपक और धूप: पूजा के दौरान दीपक और धूप का प्रयोग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है।



इन उपायों को अपनाकर आप न केवल भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं।