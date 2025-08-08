Main Menu

Weekly Love rashifal (10.08.2025 से 16.08.2025): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Aug, 2025 06:35 AM

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) इस हफ्ते आपकी भावनाएं गहराई से उभरेंगी। यदि किसी से मन की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। रिश्तों में

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) इस हफ्ते आपकी भावनाएं गहराई से उभरेंगी। यदि किसी से मन की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। रिश्तों में स्पष्टता बनी रहेगी। सिंगल हैं तो अचानक कोई आकर्षक व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है।
उपाय: भगवान लक्ष्मी-नारायण पर साबूदाने की खीर का भोग लगाकर गरीब बच्चों में बांटें।
लव टिप: पार्टनर के साथ एक छोटी-सी ट्रिप की योजना बन सकती है।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 7

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। एक साथ कोई छोटा ट्रिप या रोमांटिक प्लान रिश्ते को नया रंग देगा। पुराने झगड़ों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। सिंगल लोगों को ऑफिस या सोशल सर्कल में दिलचस्प मुलाकात हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में गुंबद की कलश पर काले रंग का पताका बांधें।
लव टिप: अपने दिल की बात कहने का समय आ गया है, डरिए मत।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) इस सप्ताह संवाद पर जोर देना ज़रूरी है। गलतफहमियों से बचें और पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। पुराने दोस्त से दोबारा संपर्क बन सकता है, जिससे दिल जुड़ जाए। लव लाइफ में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है।
उपाय: रात में चंद्रमा को देखें आपके हर सवाल का जवाब मिल सकता है।
लव टिप: पुराने प्रेम की यादें आज फिर से दस्तक दे सकती हैं, दिल को संभालिए।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक:  3

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) प्यार में भावनाओं की बाढ़ सी आ सकती है। किसी खास के लिए दिल तेजी से धड़केगा। पहले से रिश्ते में हैं तो थोड़ी असुरक्षा महसूस हो सकती है, विश्वास बनाए रखें। सिंगल जातक सोशल मीडिया पर आकर्षण महसूस करेंगे।
उपाय: शिव मंदिर में दूध और सफेद फूल चढ़ाएं।
लव टिप: प्यार में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होगा।
शुभ रंग: कबूतरी
शुभ अंक: 5

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आपका आकर्षण इस सप्ताह चरम पर होगा। पार्टनर आपकी ओर खिंचा चला आएगा। यदि किसी से प्रस्ताव देना है, तो अभी बेझिझक कह डालें। पुराने संबंधों में नया जोश आ सकता है।
उपाय: मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
लव टिप: प्रेम में ईमानदारी रखें, छोटी बात भी छुपाना नुकसानदायक हो सकता है।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 6

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) प्यार में स्थिरता और शांति की तलाश करेंगे। पार्टनर के साथ घरेलू मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सिंगल जातक किसी बुद्धिमान और सुलझे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे। कुछ रिश्तों को परखने का समय है।
उपाय: राधा-कृष्ण की पूजा करें।
लव टिप: रिलेशनशिप में गहराई आएगी लेकिन अहंकार को दूर रखें।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक:

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। दिल की बात जुबां पर आसानी से आएगी। नए रिश्ते की शुरुआत भी संभव है। जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह खास रहेगा।
उपाय: विष्णु जी के मंदिर जाएं और भोग चढ़ाएं।
लव टिप: पार्टनर को सरप्राइज देने का अच्छा दिन है।
शुभ रंग: सुनहरी
शुभ अंक: 9

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आपकी रहस्यमयी प्रवृत्ति इस सप्ताह किसी को आपकी ओर खींच सकती है। रिश्तों में जुनून रहेगा लेकिन थोड़ी जलन भी आ सकती है। सिंगल जातकों को अचानक कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव मिल सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।
लव टिप: अधूरी बातें पूरी होंगी, दिल की सुनें।
शुभ रंग: भूरा
शुभ अंक: 3  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) भावनाओं में बहना स्वाभाविक है लेकिन संतुलन बनाए रखें। कोई पुरानी याद ताजा हो सकती है। रिलेशनशिप में थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी लेकिन अगर समझदारी से काम लें, तो गहराई बढ़ेगी।
उपाय: आज मौन भी संवाद होगा। अधिक बात करने से बचें, रोमांटिक लाइफ में समस्या हो सकती है।
लव टिप: कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में दिलचस्पी दिखा सकता है।
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ अंक: 6

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) प्यार में दोस्ती की भूमिका अहम होगी। कोई पुराना मित्र अचानक नया रंग ले सकता है। पार्टनर के साथ विचारों का मेल आपको और करीब लाएगा। इस सप्ताह आप खुले दिल से संवाद करेंगे।
उपाय:  हरे रंग की कोई चीज़ साथ रखें जैसे रुमाल, खीरा, पैन, मेहंदी, कपड़ा, तुलसी, छोटी हरी इलायची आदि।
लव टिप: पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें, रिश्ता और मजबूत होगा।
शुभ रंग: स्लेटी
शुभ अंक: 4

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) गंभीर और गहरे रिश्तों की ओर रुझान रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी को चाहते थे, अब बात आगे बढ़ सकती है। रिलेशनशिप में परिपक्वता दिखाने से रिश्ता और मजबूत होगा।
उपाय: भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें।
लव टिप: अगर कोई बात चुभ रही है तो आज खुलकर बात करें, समाधान मिलेगा।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 7

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) इस सप्ताह प्यार को लेकर खुले विचार रखें। दूर के रिश्ते या अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन से रोमांस जुड़ सकता है। पार्टनर से किसी ट्रिप की योजना बन सकती है। कुछ रोमांचक क्षण आपका इंतजार कर रहे हैं।
उपाय: हनुमान मंदिर में पान अर्पित करें।
लव टिप: भावनाएं गहराई में जाएंगी, सच्चा प्रेम मिल सकता है या निखर सकता है।
शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 1

