Weekly numerology (18th-24th August): जन्मतिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा यह सप्ताह

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन अच्छे रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय अपने किसी पुराने काम को पूरा करने के लिए अच्छा है। हालांकि अपने उतावलेपन पर काबू रखें नहीं तो परिस्थितियों विपरीत भी हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बनती है। आर्थिक स्थिति के नजरिए से भी समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को भी अच्छा परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि सप्ताह के अंत में समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शुक्रवार के दिन कोई भी काम भावनाओं में आकर ना करें नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है

उपाय: यथासंभव शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान का कारण बन सकते हैं। मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र पर उच्च अधिकारियों की सलाह और साथ प्राप्त होगा जिसके कारण अपने काम को समय से पूरा कर पाएंगे। बुधवार का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बनती है। हालांकि शुक्रवार के दिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए सावधानियां बरतें। सप्ताह के अंत का समय परिवार के इर्द-गिर्द ज्यादा व्यस्त रहेगा।

उपाय:- यथासंभव चांदी के पात्र में जल पीएं। ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन किसी भी कार्य में अहंकार को स्थान ना दे अन्यथा बाद में परिस्थितियों विपरीत हो सकती है। हालांकि सप्ताह के आगे का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं। किसी को उधार दिए हुए धनराशि वापस मिल सकती है। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा। कम मेहनत से आपके काम सफल हो जाएंगे, समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें। शुक्रवार के दिन सेहत का ख्याल रखें। सप्ताह के अंत में व्यापार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

उपाय:- बृहस्पतिवार का उपवास करें। गुरुजनों एवं बड़ों का सम्मान करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहू देव करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में पुलिस संबंधी मामलों से दूरी बनाकर रखें। बेकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहे। किसी नए काम की जिम्मेदारी के कारण व्यस्त रहेंगे। भावनाओं में आकर अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें अन्यथा लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल कर आपके ही विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। शुक्रवार के दिन भी काफी समय से रुके हुए किसी काम को गति मिलने की संभावनाएं बनती है। सप्ताह के अंत का समय वैवाहिक जीवन के नजरिया से अच्छा रहेगा।

उपाय :- घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। मूलांक पांच वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय अपने किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए अच्छा रहेगा ताकि आने वाले समय का लाभ उठाया जा सके। मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे हो लोगों को शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बनती है। सरकारी काम भी पूरे होने के योग बनते हैं। सप्ताह के मध्य में पदोन्नति के योग बनते हैं। हालांकि शुक्रवार के दिन किसी विदेशी कार्य की तरफ आपका रुझान हो सकता है लेकिन कोई अनैतिक कार्य करने से बचें। सप्ताह के अंत में विवाह योग्य जातकों को शादी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं।

उपाय:- यथासंभव शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहे। छोटी कन्या को भोजन करवा कर उनका आशीर्वाद लें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह के शुरुआत में घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। हालांकि सप्ताह के आगे का समय भी व्यस्त रहेगा। कार्यक्षेत्र पर कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। निजी जीवन पर कम ध्यान दे पाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन कामकाज में इजाफा होने की संभावनाएं बनती है। शुक्रवार का दिन थोड़ा सावधानी से बिताए। किसी बहकावे और दिखावे में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। हालांकि सप्ताह के अंत का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

उपाय:- वस्त्रों का दान न करें। जीवनसाथी के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। छोटे बहन-भाइयों के साथ अनबन होने की संभावना बनती है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। हालांकि मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी काम पूरे हो सकते हैं। पिता की सलाह से आपको लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में दर्शनशास्त्र से जुड़े हुए लोगों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्रवार के दिन विदेशी काम से लाभ होने की संभावनाएं बनती है। सप्ताह के अंत में निजी रख रखाव पर ध्यान ज्यादा केंद्रित रहेगा।

उपाय:- माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। कानों में सोना धारण करें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार का दिन ज्यादा सक्रिय रहेगा। किसी अधूरे काम को पूरा करने में लगे रहेंगे। मंगलवार के दिन भी किसी नए काम के जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है। काम की व्यस्तता के कारण निजी जीवन पर कम ध्यान दे पाएंगे। नकदी धन अधिक खर्च होगा। हालांकि बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन भी विदेशी काम में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं।

उपाय:- घर में कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु न रखें। शनि चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत का समय अच्छा रहेगा। खेलकूद के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंगलवार का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार बन सकता है। किसी को उधार दिए हुए धनराशि भी वापस मिल सकती है। सप्ताह के मध्य का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता की सलाह लेकर काम करना उचित परिणाम दिलवा सकता है। हालांकि शुक्रवार का दिन आपके लिए थोड़ा मध्यम रहेगा। सप्ताह के अंत में पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी।

उपाय:- शनि चालीसा का पाठ करें। छोटे बहन-भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बना कर रखें।

आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट – www.gurukulastro.com




