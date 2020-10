Hindu Culture and Lifestyle Studies: हिंदू शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। सनातन धर्मानुसार जीवन एक चक्र है। जिसके तहत कर्म-भाव, सुख-दुख और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होता है। जीवन जीने की कई श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं :

Stories You May Like