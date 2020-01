ध्यान के लिए समय निकालें जब हम ध्यान करते हैं तो अपने दिमाग को विचारों और समस्याओं से खाली कर देते हैं। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं, योजनाओं आदि प्रक्रियाओं से अलग होने की बजाय वर्तमान पल में रहने की अनुभूति देता है। Follow us on Instagram

तनाव से निपटने में मदद के लिए आजमाई गई तरकीबों में सबसे उत्तम है मुस्कराएं, मुस्कराएं और मुस्कराएं। जब हम मुस्कराते हैं तो यह मन और शरीर द्वारा ऐसे रसायनों को छोडऩे के लिए मन तथा शरीर हेतु एक ट्रिगर का काम करता है जो हम में खुशी की भावनाएं पैदा करते हैं। यही बात तब भी लागू होती है जब कोई आपको देखकर मुस्कराता है। मगर क्या आप जानते हैं कि आप इस अच्छी भावना को अपनी स्मृति में संग्रहित कर सकते हैं और जब भी आप चाहें, इन अच्छी भावनाओं को बुला सकते हैं। शुरूआत अपने दिमाग में मुस्कराहट की अनुभूति को याद करके करें और एक ऐसी छवि की कल्पना करें जो आपको मुस्कान दे। अब उस छवि को अपने दिमाग में रखें और शांतिपूर्वक सांस लें। अब फिर उस छवि पर वापस मुस्कराएं। आपके चेहरे की मांसपेशियों में बदलाव बहुत मामूली हो सकता है लेकिन आपको एक शांतिपूर्ण अनुभूति महसूस करनी चाहिए। उस अनुभूति से पूरी तरह अवगत हो जाएं और उसे गले लगा लें। अगली बार जब आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हों तो इस खुशनुमा एहसास को याद करने के लिए अपने भीतर की ओर मुस्कराएं। Follow us on Twitter

Stories You May Like