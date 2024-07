Yogini Ekadashi: आज योगिनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न और पाएं मनचाहा वर

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Jul, 2024 07:40 AM

सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक वर्ष के हर माह में दो बार एकादशी का व्रत मनाया जाता है। निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Yogini Ekadashi 2024: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक वर्ष के हर माह में दो बार एकादशी का व्रत मनाया जाता है। निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन एकादशी का व्रत रखना, भगवान विष्णु की कथा सुनना और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से जीवन में आनी वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं।

Yogini Ekadashi story: आज मिलेगी हर श्राप से मुक्ति, पढ़ें योगिनी एकादशी व्रत कथा



आज का पंचांग- 2 जुलाई, 2024

सावधान! मंगलवार के दिन इन चीजों की खरीदारी डाल न दे आपको परेशानी में

July Pradosh Vrat: कब रखा जाएगा जुलाई का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

आज का राशिफल 2 जुलाई, 2024- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (2nd july): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 2 जुलाई - हम थे ढूंढते जिसे वो कमी बन गए तुम मेरे इश्क़ की सर ज़मीं बन गए

आज जिनका जन्मदिन है, जानें कैसा रहेगा आने वाला साल

वास्तु गुरु कुलदीप सलूजा: नई संसद के डिजाईन के लिए गलत तर्क दे रहे आर्किटेक्ट बिमल पटेल !

अमरनाथ यात्रा: 6,461 यात्रियों का चौथा जत्था जम्मू से रवाना

7 जुलाई को शुक्र होंगे उदय, कर्क राशि वालों का चमकेगा किस्मत का सितारा





Yogini Ekadashi importance योगिनी एकादशी के व्रत का महत्व: सनातन धर्म में माना जाता है कि एकादशी का उपवास रखने से सारे दुख-दर्द और सभी कष्ट कट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद इस व्रत के प्रभाव से जातकों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व है।





Mantras of Lord Vishnu भगवान विष्णु के मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः

ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्

ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्।

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥



Do this remedy on the day of Yogini Ekadashi योगिनी एकादशी के दिन करें यह उपाय

योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तेज पत्ते को जला कर पूरे घर में उसका धुएं करें। इस उपाय को करने से घर का वास्तुदोष दूर होता है और नकारात्मकता निकल जाती है।



अगर किसी को रात में सोते समय बुरे सपने आते हैं तो सोने से पहले तकिये के नीचे तेज पत्ते को रखकर सोएं। इस उपाय को करने से बुरे और डरावने सपने नहीं आते।



किसी कार्य में सफलता पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन तेज पत्ते पर सिंदूर से अपनी इच्छा लिखकर कर श्री हरि के सामने रख दें। इस उपाय को करने से हर मनोकामना पूरी होती है।



अगर घर के किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है तो योगिनी एकादशी के दिन 7 तेज पत्ते और एक चम्मच नमक लेकर पीड़ित व्यक्ति के सिर पर 7 बार घुमाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें।