एजुकेशन डेस्क: 10वीं और 12वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के पास रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। इंडियन रेलवे ने कई जोन में ग्रुप सी के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन बिना परीक्षा के किया जाएगा। रेलवे द्धारा जारी किए गए नोटिसफिकेशन के अनुसार यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई है। जानें रेलवे के किन-किन जोन में ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां निकाली है और क्या है आवेदन की अंतिम तारीख। NCR Group C Recruitment 2021 उत्तर मध्य रेलवे ने ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए 26 नवंबर 2021 से आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट- rrcpryj.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 तय की गई है। भर्ती अभियान के जरिए कुल 21 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं, अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन और नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में पास होना अनिवार्य है। इसके साथ अभ्यर्थी के पास संबंधित खेल में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो। वहीं तकनीशियन (III) पद के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती से संबंधि विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। Central Railway Group C Bharti 2021 वहीं, मध्य रेलवे ने विभिन्न पदों पर आवेदन मंगाए हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 13 दिसंबर 2021 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com के जरिए 27 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 21 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत लेवल 5/4 & लेवल 3/2 के पदों पर निकाली गई है। उम्मीदवार यहां क्लिक कर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन खेल उपलब्धियों आदि का परीक्षण और मूल्यांकन के अनुसार किया जाएगा।

