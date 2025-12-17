Main Menu

Yashasvi Jaiswal: मैच खत्म होने के कुछ घंटों बाद यशस्वी जायसवाल अस्पताल में भर्ती

Edited By Updated: 17 Dec, 2025 10:49 AM

sports cricketer yashasvi jaiswal hospitalised syed mushtaq ali trophy

भारतीय क्रिकेट की उभरती प्रतिभा यशस्वी जायसवाल फिलहाल अस्पताल में हैं। मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के दौरान मुंबई और राजस्थान के बीच हुए सुपर लीग मुकाबले के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। तेज गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत के कारण उन्हें...

नेशनल डेस्क: भारतीय क्रिकेट की उभरती प्रतिभाशाली खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल फिलहाल अस्पताल में हैं। मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के दौरान मुंबई और राजस्थान के बीच हुए सुपर लीग मुकाबले के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। तेज गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत के कारण उन्हें पिंपरी-चिंचवड़ स्थित आदित्य बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मैच खत्म होने के कुछ घंटों बाद जायसवाल के पेट में अचानक ऐंठन बढ़ गई। अस्पताल में उनका तत्काल इलाज किया गया, जिसमें IV दवाओं के साथ CT और अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी शामिल थे। डॉक्टरों ने उन्हें पर्याप्त आराम और दवा जारी रखने की सलाह दी है।

SMAT में दिखा दमदार प्रदर्शन
अस्पताल में भर्ती होने से पहले यशस्वी का प्रदर्शन शानदार रहा है। SMAT के तीन मैचों में उन्होंने 145 रन बनाए, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 168.6 और औसत 48.33 रही। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उन्होंने 156 रन बनाए और औसत 78 के साथ अपनी बेहतरीन फॉर्म दिखाई थी।

रोमांचक मैच में मुंबई की जीत
यशस्वी की तबीयत बिगड़ने वाले मैच में मुंबई ने राजस्थान को तीन विकेट से हराया। मुकाबला 200 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा करने वाला रोमांचक रहा। मुंबई की जीत में अनुभवी अजिंक्य रहाणे ने 72 रन बनाए, जबकि युवा सरफराज खान ने केवल 22 गेंदों में छह चौके और सात छक्कों की मदद से 73 रन की विस्फोटक पारी खेली।

इस मैच में जायसवाल ने 15 रन बनाए और रहाणे के साथ सलामी साझेदारी में 41 रन जोड़े। इसके बाद सरफराज खान और रहाणे ने दूसरे विकेट के लिए 111 रन की तूफानी साझेदारी की, जिससे मुंबई को जीत मिली। डॉक्टरों का कहना है कि यशस्वी जायसवाल जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। फैंस और टीम की उम्मीद है कि वह जल्दी ही मैदान पर लौटकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखेंगे और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

