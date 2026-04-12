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कितनी अमीर थीं Asha Bhosle ? संपत्ति का आंकड़ा उड़ा देगा होश ...जानें उनकी नेटवर्थ

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 04:59 PM

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Asha Bhosle Net Worth : भारतीय संगीत जगत की पहचान, आशा भोसले ने महज 10 वर्ष की अल्पायु में सुरों की जो यात्रा शुरू की थी, वह आज एक अमर विरासत बन चुकी है। दशकों तक अपनी जादुई आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए एक...

 Asha Bhosle Net Worth : भारतीय संगीत जगत की पहचान, आशा भोसले ने महज 10 वर्ष की अल्पायु में सुरों की जो यात्रा शुरू की थी, वह आज एक अमर विरासत बन चुकी है। दशकों तक अपनी जादुई आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

उपलब्धियां और विश्व रिकॉर्ड
आशा जी की प्रतिभा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में दर्ज है। संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म विभूषण और फिल्म जगत के प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

व्यावसायिक कुशलता और संपत्ति
संगीत के साथ-साथ आशा भोसले एक सफल उद्यमी भी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपये है। उनके पास मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में आलीशान संपत्तियां हैं। उनकी आय का मुख्य जरिया उनके सदाबहार गानों की रॉयल्टी, म्यूजिक एल्बम्स और दुनिया भर में हुए उनके सफल लाइव कॉन्सर्ट रहे हैं।

संगीत से स्वाद तक का सफर
आशा जी को केवल सुरों से ही नहीं, बल्कि जायके से भी बेहद लगाव था। उन्होंने 'आशा'ज' (Asha's) नाम से एक अंतरराष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत की, जो आज दुबई, कुवैत, बहरीन और ब्रिटेन (बर्मिंघम और मैनचेस्टर) जैसे देशों में काफी लोकप्रिय है। यह ब्रांड 2002 में दुबई से शुरू हुआ था और आज उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है।

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सुरों की मल्लिका को न केवल संगीत, बल्कि रफ्तार और आराम का भी बेहद शौक रहा है। उन्हें अक्सर बेहतरीन और महंगी गाड़ियों में सफर करना पसंद था। उनके बेड़े में Audi जैसी कई प्रीमियम और लग्जरी कारें शामिल रही हैं, जो उनके सफर को आरामदायक और यादगार बनाती थीं।

कुल संपत्ति और आर्थिक आधार
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार, आशा ताई की कुल नेटवर्थ लगभग ₹80 करोड़ से ₹100 करोड़ के बीच आंकी गई है। उनकी यह कमाई दशकों के संगीत करियर, सफल लाइव कॉन्सर्ट और दुनिया भर में फैले उनके रेस्टोरेंट बिजनेस से आती है।

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